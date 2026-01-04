Un tributo a Inside Out en el Auditorio

Pequeños y mayores disfrutaron de un bonito tributo a la película familiar «Inside Out» en el Auditorio de Cangas. El espectáculo se tituló «El Mundo del Revés» y trasladó a los asistentes al mundo de emociones de la popular saga de Pixar que arrasó en los cines.

Los excrementos de perro, la plaga que sufre la comarca

Los excrementos de perro en las aceras suponen una auténtica plaga en la comarca, sobre todo en un tiempo en el que hay hasta más perros domésticos que niños en las familias. La mayoría los recogen, pero los que no lo hacen dejan unas calles cada vez más «minadas» con todos los problemas de insalubridad que esta situación genera.

Ni los adornos de Navidad se libran de los robos

Algunos vecinos de Cangas sufrieron el robo de adornos de Navidad de sus fachadas. Ni en esta época están tranquilos los amigos de lo ajeno.