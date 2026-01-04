Barcos en Bueu y carrozas en Moaña para los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán este lunes por la tarde las calles de la comarca para saludar a los niños y adultos que esperan sus regalos durante la noche. También recogerán cartas y escucharán los deseos de quienes se acerquen a conversar con ellos.

Antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar se dejen ver, ayer la Asociación Lembranzas da Ría celebró su tradicional Danza de Reis. Los bailes partieron de la Praza da Constitución de Cangas, recorrieron el paseo de Eugenio Sequeiros y finalizaron en el Concello.

En Moaña, Sus Majestades partirán del muelle de A Mosqueira este lunes a las 18.00 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la avenida Concepción Arenal, saludando a los vecinos congregados en la acera y en la alameda, y repartirán caramelos entre los más pequeños.

Cada carroza estará decorada con personajes reconocibles de cuentos e historias infantiles. Cada Rey Mago irá acompañado por alumnos de la Escola de Baile Sabor, cuyas profesoras ejercerán de pajes. La música correrá a cargo del grupo de batucada Lenha Verde, de Vigo. Entre las carrozas desfilarán también los animadores de Barafunda, que pondrán en escena unicornios y animales gigantes, además de lanzar grandes pompas de jabón en un juego visual con las luces navideñas.

El espectáculo de baile tradicional comenzó en la Praza da Constitución. | S.A.

Está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a los Xardíns do Concello sobre las 19.15 horas, donde tendrán preparados sus tronos para recibir y conversar con los niños y niñas. En ese entorno habrá juegos hinchables y la Protectora de Animais venderá chocolate.

En Bueu, Sus Majestades, como ya es tradición, llegarán a la villa a bordo de barcos tradicionales a las 11.00 horas. El desembarco será en la rampa situada detrás de la plaza de abastos. Desde allí realizarán un recorrido a pie por el centro y se dirigirán a la carpa de As Lagoas, adonde está previsto que lleguen sobre las 11.30 horas para ofrecer una recepción real.

El desfile de la tarde en Bueu arrancará a las 18.00 horas desde el antiguo astillero de Banda do Río. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán el centro a bordo de embarcaciones montadas sobre carrozas. La cabalgata pasará por Banda do Río, Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, el tramo inferior de la calle Castelao, Montero Ríos y subirá por Eduardo Vincenti hasta finalizar ante el Concello. Allí se dirigirán al público y, como colofón, habrá un espectáculo pirotécnico.