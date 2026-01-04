Puente festivo, este lunes, en el Concello de Moaña

Los distintos departamentos del Concello de Moaña permanecerán cerrados durante la jornada de mañana, lunes 5 de enero víspera del Día de Reyes. La razón es que la administración local hace puente antes del festivo del martes. Estará disponible, eso sí, la Policía Local. Por la tarde desfilarán los Reyes Magos en la localidad.

El resto de servicios volverán a estar plenamente operativos el miércoles coincidiendo con el final de las fiestas navideñas.