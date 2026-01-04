El parque de bomberos despide 2025 con un triste récord: 182 días de cierre

Ese dicho tan frecuente a estas alturas del calendario de «año nuevo, vida nueva» no se cumple con el parque de bomberos de O Morrazo. El servicio despidió un 2025 con un triste y negativo récord: hasta 182 días de cierre, ya fuese total o parcial. Una situación enquistada y que parece tener pocos visos de cambiar porque 2026 se estrenó con un nuevo cierre de 24 horas: desde las 9.00 horas del 1 de enero hasta las 9.00 horas del 2 de enero. Una situación que los representantes sindicales de la plantilla vuelven a denunciar públicamente y hacen un llamamiento a los Concellos, colectivos y a la ciudadanía en general «para que non se normalice esta situación e que se adopten medidas inmediatas antes de que se produza unha desgraza evitable».

La actual situación encierra una llamativa paradoja. Con la fría realidad de los números en la mano se constata que el parque de bomberos de O Morrazo –situado en el polígono de Castiñeiras (Bueu)– pasa más días cerrado ahora que no hay huelga que cuando estaba convocado ese paro y las movilizaciones. «Esta situación non é puntual nin excepcional, vai a máis cada ano», recalcan los sindicatos.

De 109 días en 2023 a más de 180 en 2025

Así, en 2023 fueron 109 jornadas de clausura; en el año 2024 fueron 111; y en 2025 se llegó a los 182. Es cierto que la mayoría son cierres parciales o de unas horas [141 días] y que los totales (las 24 horas) fueron 41. Pero constituye una situación inaudita en un servicio de emergencias, que debería estar abierto las 24 horas. «Queremos deixar claro que isto non se produce en ningún outro territorio do Estado cun servizo destas características. A veciñanza do Morrazo está a sufrir unha desprotección evidente, froito dunha xestión irresponsable», denuncian los representantes de los trabajadores. Los sindicatos señalan directamente a la figura del gerente del consorcio provincial, Roberto Jorge Correa, como responsable de la situación «pola súa falta de capacidade e pola falta de planificación e previsión para garantir un servizo público esencial».

La razón de esa sucesión interminable de cierres hay que buscarla en unas plantillas de personal que están al límite de efectivos, en la obligación de que la dotación mínima de cada turno sea de tres bomberos y la negativa del Consorcio de Pontevedra a pagar horas extraordinarias por encima del tope máximo que establece la legislación. Así, cada vez que hay una ausencia en un turno–ya sea por una baja médica u otra causa justificada– y si el resto del personal ya agotó su cupo de horas extra se decreta el cierre, desplazando a los agentes disponibles a otro de los parques del consorcio.

Más territorio y mayor tiempo de respuesta

Este panorama tiene otra implicación: el cierre de uno de los destacamentos obliga al personal de los que sí están abiertos a asumir la cobertura de los municipios donde el servicio está cerrado. «En moitas ocasións, cando o parque do Morrazo está operativo hai outros que están pechados, o que nos obriga a asumir áreas de actuación que duplican ou triplican a nosa zona de cobertura», explican. Esto significa una mayor población, atender un número más alto de incidencias y tiempos de respuesta que son «inasumibles nun servizo de emerxencias», donde cada minuto cuenta. «A nosa loita é pola seguridade da poboación e pola dignidade dun servizo público esencial», afirman.

Las bases para contratar personal siguen sin aprobar

Cuando los bomberos desconvocaron la huelga a principios de 2024 uno de los compromisos por parte de los consorcios era la contratación de más personal para contar con plantillas más amplias y mejorar el servicio. En el caso de Pontevedra la previsión era contratar al menos 17 personas, de las que cuatro estarían destinadas al parque de O Morrazo.

Pero de momento la Diputación no ha aprobado esas bases y desde los sindicatos temen que ese refuerzo de personal resulte insuficiente. «Estamos falando de que hai parques, como o do Morrazo, que conta case coa mesma xente coa que abriu... pero con 20 anos máis enriba», concluyen desde la representación sindical.