O Morrazo, destino privilegiado para vivir el 12 de agosto un insólito eclipse total de Sol

Un fenómeno insólito que no ha contemplado en O Morrazo ninguna persona que aún esté viva ni revivirán las generaciones actuales. A las 19 horas, 32 minutos y 41 segundos del próximo 12 de agosto, en la isla de Ons la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y la penumbra irá avanzando de Oeste a Este hacia Moaña y Cangas hasta quedar toda la comarca prácticamente a oscuras a las 20:30:02. Será el primer eclipse total de Sol en más de un siglo en Galicia, y los morracenses podrán vivir la experiencia sin necesidad de desplazarse, como hacen miles de aficionados cuando este hecho acontece en algún lugar del mundo. Al contrario, se espera que llegue a la comarca una multitud de curiosos de otras latitudes para disfrutar de un acontecimiento astronómico que muy pocos seres humanos pueden contar, y miradores naturales como Cabo Udra, O Facho de Donón o Monte Faro, entre otros muchos, se convertirán en escenarios privilegiados hasta que a las 21:23:44 el Sol se libere de la cortina lunar y vuelva a iluminar O Morrazo.

Observación de un eclipse parcial de Sol desde la explanada de Ojea, en Cangas, organizada por Aspamsim. / G.Núñez

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo; la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este desde A Coruña hasta Palma», anuncia el Observatorio Astronómico Nacional. «España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste», añaden los expertos, y auguran que «al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas». Esa condición es indispensable para percibir el eclipse en toda su intensidad, que en O Morrazo alcanzará una magnitud de 0,99, casi la oscuridad absoluta, poco antes del ocaso.

Panorámica de la ría de Vigo desde Moaña tras la puesta de sol. / G.M.P.

El fenómeno astronómico tendrá repercusión social y turística, porque hay millones de personas que se desplazan hasta miles de kilómetros para contemplar los eclipses de Sol y son fieles a la cita. Turismo de Galicia y Turismo Rías Baixas quieren aprovechar, entre otros motivos su condición de «Destino Starlight» –reconocidos por cielos de alta calidad y bajo ruido lumínico, como el Parque Nacional das Illas Atlánticas, en el que se integran las Illas Cíes y Ons – para impulsar el astroturismo y la posibilidad de disfrutar de este evento astronómico excepcional en la costa, con eventos y actividades planificadas en colaboración con entidades locales. Técnicos del Patronato Provincial ya se han reunido con representantes de los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, entre otros, para empezar a trabajar junto con empresas del sector en ese cometido de atraer visitantes y ofrecerle servicios como lugares de observación, viajes en barco por la costa, visitas guiadas y puesta en valor de los recursos locales. También se pretende impulsar actividades en centros educativos y asociaciones para explicar las características de un eclipse total de Sol e impulsar una participación social activa.

Caminantes por el entorno de Cabo Home y Melide, con el sol cayendo sobre el horizonte. / G.M.P.

Un aliciente más en pleno ecuador del verano

El paso del cometa Halley en 1910 fue un evento astronómico memorable, marcado entre el miedo y el entusiasmo generalizado, ya que la Tierra atravesó su cola, llevando a especulaciones sobre toxicidad (cianógeno) y «o anuncio de que chegaba o fin do mundo», como señala un veterano vecino aludiendo a lo que le contaban sus antepasados. En realidad fue una aparición espectacular y visible a simple vista que provocó gran incertidumbre y expectación, pero ninguna desgracia específica conocida en la comarca morracense.

El eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto es otro evento astronómico excepcional, que se quiere aprovechar desde el ámbito científico, cultural, social y turístico. Su coincidencia en el ecuador del verano obliga a planificar con tiempo, y en ese tarea ya están trabajando expertos del Gobierno de España, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra y Concellos de Bueu, Moaña y Cangas.