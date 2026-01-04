Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desfile de la Rondalla de torroso, hoy, en la alameda de Moaña

La Rondalla do C.R.C. de Torroso-Mos desfilará hoy por el paseo marítimo de Moaña desde las 17.00 horas. Hasta 140 integrantes recorrerán el casco urbano con paradas para actuar en puntos como los antiguos astilleros o el Palco da Música. Estos conjuntos musicales están de moda, a lo que contribuye la película de Daniel Sánchez Arévalo.

