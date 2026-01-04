Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Concerto homenaxe a Bernardino Graña e a Suso Vaamonde, hoxe, en Cangas

Comezará na casa natal do poeta e logo trasládase ao palco da música

REDACCIÓN

Cangas

A Banda de Música Belas Artes de Cangas organiza hoxe un concerto de homenaxe a Bernardino Graña, finado hai agora un ano, e ao cantautor Suso Vaamonde, do que en 2025 cumpriuse o 25 cabodano do seu falecemento.

O acto comezará ás 12.00 h diante da casa natal de Bernardino Graña, situada na rúa Alfredo Saralegui. A Banda de Música Belas Artes interpretará o himno galego e procederase a lectura dun poema. A continuación o concerto trasládase ao palco da música dos Xardíns de Félix Soage, a partir das 12.30 h. A actuación da banda estará acompañada da lectura dalgúns dos poemas de Bernardino Graña que foron musicados por Suso Vaamonde.

