El Sergas duplica las horas de limpieza para el nuevo centro de salud de Moaña

El Área Sanitaria de Vigo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado el servicio de limpieza del nuevo centro de salud de Moaña. Las obras finalizaron a finales de diciembre y el edificio está a la espera del equipamiento y de la conexión del agua a la red general. El mismo contrato, con una duración de dos años, incluye también la limpieza del centro de salud de Cangas y de la Casa do Mar de Aldán.

El proceso de licitación se inició a finales de septiembre y se resolvió en los últimos días de 2025. Tras analizar las ofertas presentadas por 11 empresas, el concurso se adjudicó a Orballo Xardíns SL, con sede en Tui, que presentó la propuesta económica más baja. La mesa de contratación solicitó previamente aclaraciones a varias de las firmas concursantes. El coste de los 24 meses de servicio asciende a un total de 509.773,83 euros (IVA incluido), lo que supone un ahorro de 149.500 euros respecto al precio base de licitación.

El contrato contempla la limpieza del centro de salud de Moaña, con 2.000 metros cuadrados. En el pliego se menciona expresamente que el edificio incluirá un Punto de Atención Continuada (PAC), una cuestión que sigue sin aclararse y que ha generado numerosas protestas impulsadas por el gobierno local (BNG) desde la centralización del servicio en Cangas en marzo de 2020. Hoy mismo, a las 11.30 horas, está prevista la primera concentración del año ante la Casa do Mar.

Además, el acuerdo incluye la limpieza del centro de salud y del PAC de Cangas, con una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados, así como la del centro de salud de Aldán, más modesto, con 302 metros cuadrados, que atiende a los vecinos de esta parroquia y de la colindante O Hío.

La empresa adjudicataria deberá asumir unos costes de personal estimados en 329.639,97 euros durante los dos años, y subrogar al personal que venía realizando estas tareas. En Aldán hay un trabajador con un contrato de 10 horas semanales, de lunes a viernes, entre las 15.00 y las 17.00 horas, un horario que se mantendrá.

En el centro de salud de Cangas, la plantilla cuenta con cuatro limpiadores y se incrementará una hora diaria de trabajo. Dos trabajadores realizan jornadas de 38,5 horas semanales, de lunes a viernes de 14.00 a 21.00 horas, y los sábados alternos de 8.00 a 10.00 horas por la mañana y de 14.00 a 15.30 horas por la tarde. El tercer trabajador tiene una jornada de 4,5 horas semanales y trabaja domingos y festivos a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde. El cuarto integrante del equipo cuenta con 24 horas semanales, de lunes a viernes, de 14.00 a 18.48 horas.

La licitación no desvela si la infraestructura de Sisalde abrirá los fines de semana

En cuanto al nuevo centro de salud de Moaña, el contrato entrará en vigor con la apertura de las nuevas instalaciones. Las horas de limpieza pasarán de las 59,5 horas semanales actuales en la Casa do Mar a 112,5 horas semanales. No se especifica si habrá servicio los fines de semana, aunque la Administración se reserva el derecho a reorganizar o reasignar horarios con la puesta en marcha del centro para adaptarlos a su funcionamiento.

Actualmente trabajan tres limpiadores en el centro moañés. Uno tiene una jornada de 31 horas, de lunes a viernes (de 6.00 a 9.42 horas por la mañana y de 16.30 a 19.00 horas por la tarde). Otro dispone de un contrato de 15 horas, de lunes a viernes, de 14.30 a 17.30 horas. El tercero cuenta con una jornada de 13,5 horas semanales, también de lunes a viernes, entre las 6.00 y las 8.42 horas.

Funciones

Entre las tareas recogidas en el contrato para mantener un nivel de limpieza adecuado —y favorecer una correcta atención sanitaria evitando la transmisión de agentes infecciosos— figuran la desinfección de dependencias interiores y exteriores, las limpiezas generales tras obras o reformas y la recogida diaria de residuos, que deberá repetirse cuantas veces sea necesario. Los equipos también se encargarán de la recogida y traslado de ropa sucia, el suministro de toallas, papel y jabón en los aseos y la preparación diaria de las camas del personal de guardia en los servicios de urgencias además de otras obligaciones.