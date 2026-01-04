Cangas «queda atrás en el saneamiento» por la incapacidad del gobierno tripartito, critica el PP

El Partido Popular de Cangas denuncia que la falta de gestión del gobierno tripartito está provocando la pérdida de fondos europeos y autonómicos y un «grave atraso en proxectos estratéxicos» como el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del ciclo integral del agua, «impedindo a execución de actuacións urxentes» para mejorar la red municipal de saneamiento.

La formación que lidera Dolores Hermelo advierte que el retraso de Cangas en este y otros servicios es «froito directo da incapacidade» del gobierno BNG-PSOE-EU para planificar, gestionar y defender los intereses del municipio, y lo compara con otros concellos de tamaño y características semejantes que ya han captado fondos y tienen obras en ejecución o a punto de comenzar, «mentres aquí seguimos acumulando atrasos e oportunidades perdidas». No se trata de casos aislados, abundan, sino de un patrón de comportamiento que deriva en una continua pérdida de fondos que no se tramitan «por falta de traballo e previsión» del Ejecutivo local.

Con respecto al Perte del ciclo del agua, los populares inciden en que el proyecto acumula retrasos y no avanza. «Vai tarde e mal», sin plazos concretos de ejecución y sin resultados reales, situación «absolutamente irresponsable» a ojos de la portavoz del grupo municipal mayoritario, en la oposición.

En relación con la reciente tramitación de ayudas de la Diputación, el PP aclara que el Concello de Cangas se limitó a cumplir los requisitos como hicieron los otros 61 de la provincia, un hecho que no puede ocultar una realidad «moito máis preocupante: ao longo do mandato, este goberno deixou perder uns 90.000 euros en axudas autonómicas», según su cómputo. Ponen como ejemplos subvenciones para mejorar equipamientos, programas de eficiencia energética, líneas de apoyo al empleo o iniciativas de modernización de servicios públicos, consecuencias de la falta «dun proxecto claro» de un gobierno «instalado na improvisación e no curto prazo».