Bueu adjudicará por 811.000 euros la obra del Parque Urbano Lugrís

La empresa Construcciones Castro Figueiro se perfila como la adjudicataria del contrato para el nuevo Parque Urbano Lugrís, en Bueu. El contrato salió a licitación por un importe de 743.640 euros (sin IVA) y se presentaron un total de cinco aspirantes. La mejor de las ofertas supone una reducción de más de 70.000 euros sobre el presupuesto de licitación. Ahora se procederá a requerir a la constructora que aporte la documentación para formalizar el contrato, que se financiará a través del Plan Extra y Plan +Provincia de la Diputación.

La mesa de contratación del Concello de Bueu se reunió nada más comenzar el nuevo año para abrir las cinco plicas presentadas. Una de las ofertas fue descartada porque presentaba un presupuesto superior al fijado en el tipo de licitación. De las cuatro aspirantes restantes, una se ajustaba a ese tipo de licitación, otra ofrecía 701.997 euros (una rebaja de 41.643 euros) y solo dos ofrecían una mejora por debajo de los 700.000 euros: Oresa Construcciones y Servicios Globales, con un precio de 690.098 euros, y Construcciones Castro Figuero, con 670.317 euros (una reducción de 73.323 euros).

Los pliegos de contratación establecían dos criterios para la adjudicación del contrato: el precio y el tiempo de ejecución. Según las bases, el plazo máximo fijado es de 180 días (seis meses) y todas las aspirantes cuyas ofertas fueron admitidas coincidían en su oferta: 120 días (cuatro meses).

Recreación de parte de las instalaciones del Parque Urbano Lugrís.jpg / SR Skateparks

De esta manera con la mayor puntuación es la de Construcciones Castro Figuero, que tras aplicar el 21% del IVA queda en un presupuesto de 811.000 euros.

Ahora el Concello de Bueu apura los trámites para licitar el contrato para la dirección de obra, cuyo expediente se aprobará en los próximos días. De esta manera, el inicio de los trabajos para el nuevo Parque Urbano Lugrís en el ámbito de As Lagoas debería ser una realidad durante el primer trimestre del año.