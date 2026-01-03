Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio

Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio | FDV

Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio | FDV

Los vecinos que aprovecharon el soleado final de año en O Morrazo para subir al Monte Faro, el techo de la comarca, pudieron disfrutar de unas llamativas vistas de cumbres nevadas. Se trata de la zona de frontera entre las sierras de Xurés y Gerês, en donde se registraron intensas nevadas en este comienzo invernal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents