Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio
Los vecinos que aprovecharon el soleado final de año en O Morrazo para subir al Monte Faro, el techo de la comarca, pudieron disfrutar de unas llamativas vistas de cumbres nevadas. Se trata de la zona de frontera entre las sierras de Xurés y Gerês, en donde se registraron intensas nevadas en este comienzo invernal.
