Verdegaia constata el deterioro del complejo dunar de Nerga-Barra-Viñó
Aboga por compatilibilizar su uso público con la protección medioambiental
G.M.P.
Una visita guiada organizada por el colectivo ecologista Verdegaia constata el deterioro del ecosistema dunar de Nerga-Barra-Viñó y la necesidad de actuar para corregir la situación. «A valoración é que este ecosistema dunar non está en bo estado de conservación polo que debería contar cun proxecto de restauración que compatibilice o uso público e a conservación dos seus valores naturais», señala Diego Vieites, socio de Verdegaia que guio la ruta.
«Cómpre eliminar as especies exóticas invasoras, repoñer o valado de Nerga e instalar valados protectores en Viñó e Barra, instalar pasarelas de acceso en varios puntos do espazo protexido para canalizar o acceso por poucos puntos e así evitar a erosión na duna, e eliminar pes de piñeiros para restaurar os hábitats dunares autóctonos, entre outras posibles accións a tomar» para su conservación, resume Vieites.
