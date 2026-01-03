Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

Verdegaia constata el deterioro del complejo dunar de Nerga-Barra-Viñó

Aboga por compatilibilizar su uso público con la protección medioambiental

Participantes en la visita guiada por la Costa da Vela a finales de diciembre. | Verdegaia

Participantes en la visita guiada por la Costa da Vela a finales de diciembre. | Verdegaia

G.M.P.

Cangas

Una visita guiada organizada por el colectivo ecologista Verdegaia constata el deterioro del ecosistema dunar de Nerga-Barra-Viñó y la necesidad de actuar para corregir la situación. «A valoración é que este ecosistema dunar non está en bo estado de conservación polo que debería contar cun proxecto de restauración que compatibilice o uso público e a conservación dos seus valores naturais», señala Diego Vieites, socio de Verdegaia que guio la ruta.

«Cómpre eliminar as especies exóticas invasoras, repoñer o valado de Nerga e instalar valados protectores en Viñó e Barra, instalar pasarelas de acceso en varios puntos do espazo protexido para canalizar o acceso por poucos puntos e así evitar a erosión na duna, e eliminar pes de piñeiros para restaurar os hábitats dunares autóctonos, entre outras posibles accións a tomar» para su conservación, resume Vieites.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents