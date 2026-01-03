Sumar alerta de la falta de «participación real» en los Consellos vecinales de Moaña

El Movemento Sumar en O Morrazo vuelve a cargar contra el Concello de Moaña en su análisis de final de año. Considera que tras dos años y medio de gobierno local del BNG en mayoría absoluta la gestión es «preocupante». Argumenta que en ordenación del territorio la situación se caracteriza por «un desmantelamiento del departamento de Urbanismo con el personal reducido a la mínima expresión».

Critican, desde Sumar, la «ausencia de iniciativa municipal en políticas de desarrollo del suelo» recordando el déficit de vivienda y los precios disparados. Añaden la supuesta «falta de control e inspección urbanística» así como la «incapacidad para solventar el paseo de Seara».

En cuanto a la participación vecinal, Sumar alerta de que algunos consellos vecinales no cuentan con participación real «ya que las asociaciones de vecinos están desactivadas. Son muchos los vecinos que ni siquiera cuentan con una asociación». Lamenta que tampoco se hayan cubierto jubilaciones en el departamento de Obras causando retrasos y «privatizando cada vez más los trabajos».