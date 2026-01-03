Un cierre cautelar en Moaña desploma la descarga de mejillón al menos hasta Reyes

La presencia de toxinas ha arruinado buena parte de la campaña de Navidad para el sector mejillonero de O Morrazo. El respiro que en los últimos días vivieron los productores de Moaña con la reapertura de los polígonos Cangas C y Cangas D —situados frente a las costas de Meira y del casco urbano moañés— duró poco. Ayer, la actividad en el muelle de A Mosqueira volvió a ser mínima.

El motivo fue el repunte de toxinas lipofílicas, las más persistentes y habituales en las rías, que llevó a los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) a decretar un cierre cautelar a primera hora de la mañana. Con el sector ya avisado, a las 8.00 horas se hizo público el informe que confirmaba el rebrote. La medida cayó como un jarro de agua fría entre las cooperativas, sobre todo por llegar a las puertas del fin de semana y del próximo festivo de Reyes.

Desde el sector asumen que, en el mejor de los casos, no podrán volver a extraer y comercializar bivalvo de ambos polígonos al menos hasta el miércoles 7 de enero. Todo apunta a que el Intecmar tomará muestras para contraanálisis el lunes 5, antes del festivo. Cangas C y Cangas D habían reabierto el 23 de diciembre y, desde entonces, en los días laborables las descargas fueron muy elevadas. Ayer, sin embargo, algunas cooperativas hablaron de caídas de hasta el 50% y otras quedaron prácticamente sin actividad.

Los viveros de Domaio y la ensenada de San Simón son los únicos abiertos

Por el momento continúan abiertos los cinco polígonos de Redondela, en la ensenada de San Simón, así como el Cangas E, frente a las costas de Domaio. Este último reabrió el 16 de diciembre, aunque cuenta con menos de 30 bateas. Desde entonces, en el muelle de Domaio se están descargando hasta tres camiones al día. En la rampa de A Mosqueira, ayer también se completó parte de un camión con molusco procedente de esa zona.

Balandros, ayer, amarrados en la dársena de Bueu. / Santos Álvarez

El cierre de este viernes impidió además atender pedidos ya comprometidos tanto para el mercado nacional como para Francia e Italia. Los productores destacan que la calidad del mejillón estaba siendo muy buena y confían en recuperar parte del tiempo perdido una vez superadas las fiestas. También esperan que la demanda del sur de Italia se mantenga al menos dos meses más, después de una campaña de exportación iniciada en septiembre y frenada debido a los episodios de toxina.

Rías de Aldán y Pontevedra

La situación es todavía peor para los productores con puertos base en Aldán y en Bueu. En la ría de Aldán, los polígonos Cangas A y Cangas B permanecen cerrados desde el 21 de agosto. En la ría de Pontevedra, los sectores Bueu A2 y Bueu B no pueden extraer ni comercializar molusco desde el 22 de agosto, y en Bueu A1 la actividad está paralizada desde el 1 de agosto, con cinco meses consecutivos de cierre que han dejado al sector sin las principales campañas del año.

Barra y Areamilla se acercan a la apertura, mientras que Bueu y Aldán siguen lejos

El Intecmar muestreó antes de acabar el año los polígonos Cangas F [Nerga-Barra], Cangas G [Liméns] y Cangas H [Balea-Areamilla]. Los resultados dejan muy cerca de la apertura al Cangas F y H, que en la analítica por alturas realizada el 29 de diciembre ofrecían niveles de toxina dentro del máximo permitido [entre 120 y 160]. Ayer se volvieron a tomar muestras de estos dos polígonos, por lo que no se descarta una apertura a lo largo de la semana próxima. Curiosamente el parque bateeiro intermedio en Liméns es el que peores resultados arrojó, con índices por encima del doble permitido [entre 300 y 600].La situación pinta bastante peor para los bateeiros de Bueu y Aldán. Las últimas analíticas en los polígonos bueueses fueron el 19 de diciembre, en el Bueu A1 [entre Agrelo y Lapamán] y el Bueu B [en Beluso]. En un caso el índice de tóxina era 541 y en el otro 597, muy por encima de los topes autorizables. En Aldán está las zonas de producción Cangas A y B, muestreadas el 17 y 18 de diciembre. Los resultados también superan ampliamente los límites permitidos de toxina, 359 y 483 respectivamente.