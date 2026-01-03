Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital musical benéfico de Góspel Vida a favor de la Protectora

El Coro Góspel Vida ofrece hoy un concierto benéfico a favor de la Protectora de Animais do Morrazo. Será en el Auditorio de Cangas, a las 20.30 horas y las entradas cuestan 6 euros. Además en la entrada se recogerá comida y arena para gatos.

