El PP: «Las pistas de tenis y del Keniata son una sola instalación»

El grupo municipal del PP tilda de vergonzosa la respuesta del concejal de Deportes, Eugenio González, respecto al abandono de las pistas de tenis en Rodeira. No solo manifiesta su absoluto rechazo, sino también su profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del edil socialista. El PP las considera vergonzosas e impropias de un cargo público, que evidencia una absoluta falta de sensibilidad y respeto hacia los clubes deportivos y hacia los cientos de vecinos que utilizan las mencionadas instalaciones. Hay que recordar que el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, manifestó que la denuncian de abandono de las pista de tenis de Rodeira por parte de Cluteca tenía la voz del Partido Popular, porque el propio concejal de esta formación política, José Luis Gestido, había hablado prácticamente con las mismas palabras sobre el tema en cuestión en el pleno.

El concejal del PP de Cangas José Luis Gestido quiere recordar al gobierno municipal las instalaciones deportivas de Rodeira no se limitan a los campos del fútbol del Keniata. «Es positivo que estas instalaciones tengan acceso a planes de financiación y mejora, pero resulta inadmisible que, mientras se anuncian inversiones de 242.000 euros, las pisas de tenis, que forman parte del complejo deportivo de Rodeira y son utilizadas de forma intensiva por vecinos, sigan abandonadas, con un suelo totalmente deteriorado, vallado en mal estado, iluminación insuficiente y vestuarios tercermundistas» .

El PP también señala que existe un compromiso previo, adquirido por la anterior concejala de Deportes durante el pasado mandato, para el acondicionamiento de las pistas y para la mejora de la caseta-vestuarios, que es propiedad del club; un espacio necesario para el almacenamiento, escuela de tenis y actividad deportiva. «Pese a ello, nada de lo prometido ha sido planificado ni ejecutado y para el actual gobierno actual es como si los compromisos nunca hubieran existido", denuncian.

El PP exige al gobierno la inmediata inclusión de las pistas y vestuarios en el proyecto de las pistas del Keniata y respeto institucional y diálogo. «No se puede gobernar pensando que solo existe un deporte», concluyen desde la oposición.