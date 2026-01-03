Peligrosas ocurrencias: dos bengalas unidas y un petardo, que no llegaron a explotar
Este «artefacto» apareció ayer flotando en la dársena del puerto deportivo de Cangas
REDACCIÓN
Cangas
Dos bengalas fuertemente unidas entre sí con cinta aislante y en medio un petardo. Una unión que puede resultar muy peligrosa si la mecha explota antes de tiempo. Este rudimentario artefacto apareció ayer flotando en la dársena del puerto deportivo de Cangas sin que hubiese explotado.
Se desconoce la procedencia o quién lo pudo haber arrojado, aunque una hipótesis bastante plausible es que se tratase de un «apaño» casero para lanzar al mar durante las celebraciones de Fin de Año. Una idea evidentemente peligrosa, que afortunadamente no tuvo consecuencias.
