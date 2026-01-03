Gandón también acabó el año a la carrera

La San Silvestre organizada en Aldán por la Asociación de Veciños de Gandón no faltó a su cita el pasado 31 de enero. Hasta deportistas de élite compitieron entre los más de 200 vecinos que caminaron o corrieron alrededor de la conocida como «ruta do colesterol». No faltó el chocolate.

Las peligrosas "bromillas" con petardos

Al margen del debate sobre la sensibilidad de muchas personas a fuegos y petardos recreativos, tirarlos en una carpa cerrada y llena de gente es un auténtico peligro. El susto puede provocar una avalancha. Está bien que lo recuerden los que recurrieron a estas explosiones a altas horas de la madrugada en la carpa de la alameda de Moaña durante la fiesta de Fin de Año.

Sus Majestades ya tienen los trajes listos

Sabemos de buena tinta que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya tienen los trajes limpios y perfectamente listos para visitar este lunes por la tarde a los niños de Moaña.