Festival de corales En Canto, hoy, en la iglesia de Beluso

La Coral Polifónica de Beluso organiza hoy una nueva edición de su Festival En Canto, que será a las 19.30 horas en la iglesia de la parroquia dentro de la programación navideña. Este año actuarán la Coral Queixumes do Hío, Coral Polifónica de Bueu y la propia organizadora.

