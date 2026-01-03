Félix Juncal: «O 2025 foi un ano de impulso para obras estratéxicas en 2026 e 2027»

Con el año 2026 recién estrenado desde el gobierno local de Bueu hacen balance de 2025. Un ejercicio que, en palabras del alcalde Félix Juncal, sirvió para «recuperar o ritmo e soltar lastre». El regidor define el pasado 2025 como «un ano de impulso para poder executar proxectos estratéxicos neste 2026 e 2027». Una relación de obras en la que incluye el futuro Parque Urbano Lugrís, la humanización de la carretera de Meiro o la primera fase para la ansiada reurbanización de la céntrica calle Pazos Fontenla.

El regidor bueués cita como una clave la «normalización» en el funcionamiento de los tres departamentos ocupados por habilitados nacionales: Secretaría, Intervención y Tesorería. En los tres hubo relevos entre finales de 2024 y mediados de 2025 y el trabajo coordinado permitió «recuperar o ritmo nun gran número de proxectos, algúns deles de interese estratéxico».

Uno de los primeros expedientes en desatascarse fue la resolución del contrato con Estrumaher 20 años después de su firma. Una extinción contractual que permitió liberar una partida de crédito de 570.000 euros. «Uns cartos cos que o Concello de Bueu asumirá a súa parte do financiamento na obra de humanización da EP-1306 en Meiro e a compra dos terreos necesarios para mellorar a accesibilidade e a contorna do campo de fútbol de A Graña», explica Félix Juncal. Desde el consistorio ya se envió a la Diputación de Pontevedra, que es la titular de la EP-1306, el acuerdo plenario con la reserva de crédito y espera que en breve la institución provincial fije la fecha para firmar el convenio, con un presupuesto de casi 630.000 euros. La Diputación asumirá el 70% y el Concello el 30% restante, más el coste de las expropiaciones necesarias.

Recreación de parte de las instalaciones del Parque Urbano Lugrís.jpg / SR Skateparks

El convenio que sí está firmado ya es el del futuro Parque Urbano Lugrís, en As Lagoas. Un proyecto de casi 900.000 euros que se sufragará mediante el I Plan Extra y el Plan +Provincia de la Diputación. El gobierno local está en pleno proceso de contratación para una obra que define como «transformadora e relevante», que debería ser una realidad durante este año 2026.

Dos demandas históricas ya encauzadas

El recién acabado 2025 significó un impulso a otras dos iniciativas que figuran en la agenda del Concello de Bueu desde hace años: la construcción de vivienda protegida en el municipio y la reurbanización de la calle Pazos Fontenla. Ambas actuaciones serán posibles con el apoyo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Hace justamente un año el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) trasladaba al ayuntamiento que estaba dispuesto a recibir tres de los cuatro solares que le ofrecía en As Lagoas. Durante estos doce meses se culminó toda la tramitación y justo antes de las fechas navideñas la conselleira, María Martínez Allegue, se trasladó a Bueu para formalizar con el alcalde la cesión de los tres solares, que suman 1.000 metros cuadrados. En estos momentos la Xunta tiene abierto el proceso para contratar la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra. «Todo isto demostra a importancia dun traballo planificado e da perseverancia», sostiene Juncal. El regidor recuerda que el Concello aprobó en 2021 un plan para posibilitar la construcción de vivienda de promoción pública y a pesar de que en aquel momento el IGVS acogió con una negativa las propuestas municipales desde el gobierno local se siguió insistiendo en esta idea.

La otra gran obra que quedó definitivamente encauzada durante 2025 es la mejora de la calle Pazos Fontenla. La consellería, que es la titular de la carretera PO-315, se comprometió con el Concello de Bueu a cofinanciar la primera fase de este proyecto, que está presupuestada en 2,3 millones de euros. «Vai significar a renovación completa e integral da rúa, é unha actuación imprescindible e inaprazable», insiste Juncal, que confía que en breve se pueda firmar el convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y licitar los trabajos.

Desde el gobierno bipartito BNG-PSOE subrayan que el Concello estará en disposición de financiar el porcentaje que le corresponda y para ello baraja recurrir a fondos del Plan +Provincia 2026 y 2027. «Neste caso poderíase facer porque aínda que o tramo agora mesmo non é de titularidade municipal, si que pasaría a selo ao rematar a obra», puntualiza Félix Juncal.

Durante 2025 comenzó otra de las intervenciones considerada como estratégica: la reforma del pabellón polideportivo de Beluso, un proyecto de más de 1,7 millones de euros y que aún está en ejecución. Desde el gobierno local se apunta que se solicitó a la Secretaría Xeral para o Deporte una ampliación del plazo para la subvención de 700.000 euros.

«Este foi un ano de impulso, de consecución de obras e de preparación para que todo ese traballo planificado durante anos poda materializarse entre 2026 e 2027», concluye Félix Juncal. Una programación en la que también se incluye la licitación para la gestión de la piscina municipal, cuyo expediente de contratación debería aprobarse entre enero y febrero.