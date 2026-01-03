La expedición del DNI se retoma en Cangas tras cuatro meses suspendida

La oficina móvil de la Policía Nacional para la tramitación del DNI y pasaporte regresará a Cangas a finales de este mes tras cuatro de ausencia por un problema administrativo con la furgoneta en la que se desplazan los agentes, según señalaron fuentes municipales. La fecha de retorno es el 29 de enero, aunque las citas podrán solicitarse desde el 15 en dependencias de la Policía Local. Si no hay otros imprevistos, el servicio se «normalizará» en febrero, con dos fechas previstas para la tramitación en Cangas ese mes.

La furgoneta de la Policía Nacional para la expedición del DNI –denominado oficialmente Vehículo Integral de Documentación del Cuerpo Nacional de Policía– se estrenó en Cangas el pasado 21 de abril, tal y como había anunciado en su momento el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Comenzó atendiendo en cada visita una media de 25 citas, con la intención de llegar a las 40. El objetivo de esta iniciativa es acercar la administración al conjunto de los ciudadanos, facilitando la expedición del DNI y del pasaporte a través de unidades móviles que se desplazarán por los diferentes concellos.

Abel Losada manifestó que son las comisarías –en el caso de Cangas, la de Vigo– las que seleccionan los municipios donde se presta el servicio con criterios estrictamente policiales, por lo que si algún concello le interesa recibir a la furgoneta lo tendrá que solicitar. El programa se enmarca en el Plan de Identidad Digital puesto en marcha por la Dirección General de la Policía con la adquisición y adaptación de 80 vehículos. Con esta medida se revoluciona el modelo de expedición del DNI y pasaporte llevándolo a los municipios en los que no hay un despliegue de la Policía Nacional. En Cangas, el servicio se interrumpió el pasado mes de septiembre y la intención es retomarlo este mes de enero.