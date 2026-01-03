Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto en homenaje a Bernardino Graña y Suso Vaamonde

El concierto homenaje a Bernardino Graña y Suso Vaamonde está organizado por la Banda de Música Belas Artes y será este domingo.

REDACCIÓN

Cangas

La Banda de Música Belas Artes de Cangas organiza mañana un concierto de homenaje a Bernardino Graña, fallecido hace un año, y a Suso Vaamonde, del que se cumple el vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento. A las 12.00 horas se interpretará el himno gallego delante de su casa natal, en la calle Alfredo Saralegui.

A continuación,a partir de las 12.30 horas el concierto se trasladará al palco de la música de la Alameda Vella y durante la actuación se leerán algunos de los poemas de Bernardino Graña que fueron musicados e interpretados por Suso Vaamonde. En caso de mal tiempo, el concierto se trasladará al local de ensayo de la banda (en la Casa do Pobo, frente a la gasolinera de Cangas).

