Concello y vecinos avanzan para lograr la gestión municipal del cementerio privado de Darbo

El objetivo de convertir el cementerio privado de Darbo en una instalación pública de gestión municipal pero con nichos de titularidad privada que se puedan transmitir en herencia y vender a terceros ha dado pasos desde que el Gobierno de Cangas y los vecinos lo acordaron en una asamblea celebrada a mediados de diciembre. En este tiempo, al menos 26 personas ya han aportado sus datos a través del Rexistro Xeral para elaborar un censo de propietarios que permita concretar los trámites, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente ha mantenido contactos con los herederos del promotor para que renuncien a su titularidad en favor del Concello, con «boa acollida». Su intención es sentarse a la mesa para ultimar un acuerdo y pedir luego a la Secretaría municipal un informe jurídico que lo avale, requisito imprescindible para cumplir lo acordado. «Imos dando pasos, pero con cautela», señala Antón Iglesias, que aprecia «sintonía», pero opta por la prudencia hasta que todos los flecos estén cerrados.

Las partes coinciden en que el modelo acordado por el Concello de Cangas y los propietarios del camposanto «nuevo» de Darbo es el único viable para desempantanar una situación de provisionalidad que se prolonga más de un cuarto de siglo. Los vecinos que abarrotaron el salón de sesiones del consistorio el 13 de diciembre respaldaron por abrumadora mayoría que el gobierno local tramite con los herederos del empresario que promovió el cementerio la cesión de la parcela al Concello y este se encargue de su puesta a punto y mantenimiento, sin que los titulares de los nichos pierdan la propiedad. El acuerdo también presenta dudas jurídicas y deberá contar con el informe favorable.

Panteones del cementerio privado de Darbo. / S.Á.

En el expediente de obras y otros documentos recabados en este tiempo por el Concello figuran 426 panteones numerados, filas de cuatro nichos que suman un total de 1.704. Pero existe, a mayores, un módulo de panteones sin numerar, que se construyeron al margen del proyecto y cuyos titulares no constarían oficialmente. El precio pagado por cada nicho ronda los 900 euros (3.600 por panteón), según los recibos y anotaciones de entregas de dinero realizadas al promotor. Algunos de los compradores o sus herederos ni siquiera disponen de títulos que lo acrediten, sean públicos o privados, porque no los tramitaron o por extravío.

El otro frente abierto tiene que ver con los espacios «comunes» del camposanto, que no están ocupados por nichos, en manos de los herederos del constructor, la empresa Pouba. Abarcan unos 2.000 metros cuadrados de los algo más de 3.000 metros de superficie total. Se reparten entre zonas verdes, pasillos, aseos, sala de autopsias y de cámara frigorífica. Son estos los que el Concello de Cangas pretende recibir en donación, asumiendo los costes que la operación conlleve y haciéndose cargo en adelante del mantenimiento para poner fin a «unha problemática» que se prolonga más de tres décadas.