Chapela resume 2025 como «un paso máis na degradación de Bueu»

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, también hace su balance de 2025 y que es completamente opuesto al del gobierno local. Tanto que califica el año recién finalizado como «un paso máis na degradación de Bueu».

Una crítica que justifica en lo que entiende que son necesidades a las que desde el ejecutivo local no se da respuesta. «Mantemento de beirarrúas, o proxecto da Roza, saneamento para Mourisca, unha mellora xeral para Cela ou a creación de iniciativas que dean vida á vila todo o ano», enumera. El concejal otorga un suspenso en la gestión de todas las concejalías, a excepción de Cultura. «Experimenta unha mellora despois da etapa de Xosé Leal», asegura.

Daniel Chapela pone como ejemplo «da falta de traballo do (des)goberno» de Félix Juncal el estado de la calle Eduardo Vincenti y critica que todos los plazos que ofrece el alcalde a los vecinos en materia de obras acaban «en papel mollado». Cita el saneamiento de Bon o la falta de mobiliario en la biblioteca municipal Torrente Ballester.

En ese balance también hay un lugar destacado para la polémica por la nueva tasa del servicio de la basura. «O 2025 é o ano do taxazo do lixo, un período nos que se demostrou a falta de relevancias ou as ‘tragaderas’ do alcalde respecto ao goberno da Mancomunidade», critica. «Todo isto é unha mostra do fin de ciclo de Félix Juncal, que se lle tivera amor a Bueu e non ao cargo optaría por dar un paso ao lado», resume Daniel Chapela.