Cangas cortará o tráfico para recibir a Comitiva Real
O persoal que acompaña aos Reis Magos veñen de anunciar ao Concello de Cangas que Melchor, Gaspar e Baltasar xa están en camiño desde Oriente para percorrer en cabalgata o centro urbano da vila, o luns día 5, e os responsables municipais xa teñen definido un plan de tráfico e seguridade para o evento. Así, a circulación rodada quedará cortada entre a rotonda dos Mexillóns, en Pedra Alta, e o cruce de Méndez Núñez con Avenida de Marín entre as 17:45 e 20:30 horas, o tramo do percorrido que comeza na rúa Alexandre Cribeiro e discorre pola avenida de Bueu, Beiramar e Castelao, rematando fronte ao consistorio, donde se celebrará a recepción oficial ás Súas Maxestades. As persoas con mobilidade reducida ou necesidades especiais poderán disfrutar do evento en dous espazos reservados na Avenida de Bueu, fronte á parada de taxis e na zona de carga e descarga preto da parada de autobuses.
Dada a previsible participación multitudinaria, Emerxencias-Protección Civil, Policía Local e a Oficina de Voluntariado fan varias recomendacións, como acudir con tempo suficiente para aparcar, ter en conta os tramos cortados á circulación e as zonas de aparcamento sinalizadas ou buscar un sitio amplo e sen aglomeracións. «O percorrido é grande, e hai sitios de menos afluencia de persoas para ver a cabalgata con seguridade», apuntan.
Tamén destacan que está prohibido usar paraugas ou outros aparellos para a recollida de caramelos que poñan en perigo a integridade do público, non se pode subir ao mobiliario urbano (varandas, vallas, bancos…) nin invadir espazos do percorrido das carrozas. Vixiar os cativos, que soen despistarse con facilidade, e non deixar que se acheguen ás carrozas para evitar caídas ou atropelos son outras medidas para o éxito da gran festa de Reis.
