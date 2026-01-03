La reforma del campo de A Granxa incluye nueva iluminación y riego

El Concello de Moaña formalizó ayer la solicitud de la ayuda a la que aspiran dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra, con el objetivo de obtener hasta 196.000 euros para acometer el cambio de césped artificial y la reforma integral del campo de fútbol de A Granxa, en el que entrenan y disputan sus partidos los equipos de todas las categorías del Domaio FC. En total la inversión prevista en el proyecto ascendería a 492.708,88 euros, pues al cambio de la alfombra verde le acompañarán otras mejoras necesarias como la sustitución del alumbrado, que no se cambia desde 2011, así como del sistema de riego, que data del mismo año y que desde entonces requirió varias reparaciones debido a distintas averías.

Si el Concello obtiene el visto bueno de la Diputación aspiraría después a otras ayudas como las del Plan +Provincia para completar la inversión total. El objetivo es que a lo largo de 2026 arranquen las obras. La alcaldesa, Leticia Santos, explica que aguardan una respuesta a corto plazo de la Diputación y el retraso en la licitación de los trabajos puede estar en el informe sectorial de Augas de Galicia. Y es que parte de la cara sur del campo de A Granxa se encuentra en zona de policía de cauces de Augas de Galicia, al discurrir muy cerca el arroyo de agua que desemboca en la ría de Vigo por la zona de A Cerradiña. El permiso a Augas ya está solicitado y el Concello espera que la respuesta no se dilate en el tiempo.

Como ya adelantó FARO, el renovado campo de A Granxa contará con una hierba sintética de última generación, validada en diciembre por la directiva del Domaio FC en una visita a las instalaciones de entrenamiento del Real Valladolid, en el entorno del Estadio José Zorrilla. Los directivos comprobaron in situ esta superficie de juego junto a la alcaldesa, Leticia Santos, el concejal de Deportes, Rubén Viéitez, y un técnico del equipo redactor del proyecto.

El Domaio FC disfrutará de un césped de última generación sin relleno de caucho

En concreto el nuevo césped artificial prescindirá del relleno de caucho, lo que abaratará su mantenimiento. Además tendrá más densidad de hilo que el resto de superficies instaladas hasta ahora en O Morrazo, pareciéndose mucho más a la hierba natural.

Pese a tratarse de una tecnología de última generación el precio solo es un 10% mayor al césped que se está instalando en estos momentos, por ejemplo, en los campos del Keniata moañés, todo ello gracias al ahorro del relleno de caucho y a que no es necesaria la última capa base bajo el césped. El único mantenimiento de la «alfombra verde» será el repintado de las líneas de juego, que deberá acometerse cada año.

Exclusivamente en el césped el proyecto contempla una inversión de 207.000 euros. Otros 42.500 euros se destinarán al nuevo alumbrado con instalación renovada y focos de tecnología Led de bajo consumo. Esta mejora en la iluminación ya se había acometido en el campo de O Casal antes de la renovación del césped, pero no en el de Domaio.

En el sistema de riego, por su parte, se invertirán 28.900 euros. La reforma incluye nuevos banquillos y nuevas redes perimetrales para recoger los balones. El Domaio FC formalizó, para hacer posible la reforma, la cesión del campo al Concello por 50 años.