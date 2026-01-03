Cabalgatas de Reyes en O Morrazo: horario y recorrido de los desfiles de Bueu, Cangas, Moaña y Marín

Como cada 5 de enero los Reyes Magos tienen una cita ineludible con los más pequeños para tratar de cumplir sus peticiones y, para ello, a la comunidad gallega llegarán en coche, tren o barco.

Los municipios de O Morrazo recibirán una de las visitas más importantes del año el próximo lunes. Las localidades de Bueu, Cangas, Moaña y Marín ultiman los detalles para sus Cabalgatas de Reyes Magos.

Este evento que, en muchos casos, marca el final de las festividades navideñas, recorrerá las calles de estas villas repartiendo caramelos y alegría entre los más pequeños.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes en Cangas

Sus majestades de Oriente comenzarán su desfile por el centro de Cangas a las 18.00 horas.

La cabalgata iniciará su recorrido a la altura de la calle Alexandre Cribeiro (a la altura del cruce de Frigoríficos del Morrazo), y recorrerá la Avenida de Bueu, Beiramar y Paseo de Castelao repartiendo caramelos y saludando a los más pequeños. El desfile concluirá delante del Concello de Cangas con una recepción.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes en Bueu

Sus Majestades, como ya es tradición, llegarán a Bueu a bordo de barcos tradicionales a las 11.00 horas. El lugar de desembarque será la rampa situada detrás de la plaza de abastos.

Tras desembarcar realizarán un recorrido a pie por el centro de la localidad y se dirigirán a la carpa de As Lagoas, a donde tienen previsto llegar sobre las 11.30 horas para ofrecer una recepción real a los más pequeños.

El desfile de Bueu partirá a las 18.00 horas desde el antiguo astillero de Banda do Río. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán el centro de Bueu a bordo de embarcaciones tradicionales sobre carrozas. La cabalgata pasará por Banda do Río, Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, tramo inferior de la calle Castelao, Montero Ríos y subirá por Eduardo Vincenti para acabar delante del Concello de Bueu. Allí los Reyes Magos se dirigirán a la multitud y para acabar habrá un espectáculo pirotécnico.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes en Moaña

Los Reyes Magos se dejarán ver por las calles de Moaña este lunes. Saldrán a las 18.00 horas desde el muelle de A Mosqueira, al lado de la nave de deportes de Tirán.

Durante su recorrido, las cabalgata recorrerá la Avenida Concepción Arenal hasta terminar en los jardines del Concello de Moaña, donde se dirigirán a los niños.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes en Marín

Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán un saludo a las 18.00 horas desde el balcón del Concello de Marín.

Los Reyes comenzarán la cabalgata a las 18.30 horas con un recorrido que incluye la Avenida de Ourense, Praza de España o la Avenida Concepción Arenal. Terminará en la iglesia de Santa María do Porto o templo nuevo, con un belén viviente.

Tras este paseo, los Reyes Magos tendrán que prepararse para una noche de trabajo duro repartiendo regalos por todas las casas del país.