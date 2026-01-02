Un detenido por violencia machista y tres alcoholemias en Fin de Año en O Morrazo

La Nochevieja transcurrió con relativa tranquilidad en Cangas y Bueu, pese a la gran afluencia de personas que primero llenó las calles durante la “tardevieja”, animada por la música en numerosos bares. Ya de madrugada, locales de copas y discotecas registraron llenos y colas en los accesos. La mayor parte de las intervenciones de los cuerpos de seguridad se concentró en Moaña, donde se produjo una detención por presunta violencia de género.

En Cangas, la principal consecuencia de la primera madrugada del año fue la acumulación de basura. A primera hora de la mañana fue necesario reforzar la limpieza en la avenida de Marín, la calle Ferrol y su entorno, tras una noche de botellón. Miles de jóvenes dejaron en aceras y calzada restos de vasos, botellas y bolsas de plástico.

Lleno en la fiesta de la carpa de Moaña. / FdV

En Moaña, el epicentro de la celebración estuvo en la carpa del paseo marítimo. La velada, organizada por el Concello con la colaboración de la Asociación de Hostaleiros de Moaña, contó con la música de Dj Luismi Bermúdez. Pese al lleno, no se registraron incidentes que obligasen a intervenir a la Policía. Sin embargo, en Domaio, Guardia Civil y Policía Local actuaron tras una denuncia por una presunta agresión por violencia machista en el seno de una pareja joven de la parroquia. Los agentes detuvieron al varón, sobre el que presuntamente pesaban acusaciones previas por hechos similares. La Guardia Civil se hizo cargo de la tramitación del caso. Hay que recordar que este mismo martes había sido detenido un varón en Moaña por incumplir la orden de alejamiento de su expareja.

Tareas de extinción del incendio de un contenedor en Moaña. | / FdV

Alrededor de la 1.00 horas, voluntarios de Protección Civil —activos durante toda la noche en el entorno de la carpa— acudieron al barrio de Pozo Negro para colaborar en la extinción de un fuego declarado en un contenedor. Según las primeras indagaciones, el incendio pudo originarse por una bolsa de basura con brasas mal apagadas. Vecinos de la zona iniciaron las tareas de sofocado hasta la llegada de los efectivos.

En las carreteras, los controles nocturnos de la Policía Local moañesa se saldaron con tres positivos por alcohol. Uno de los conductores superó los 0,60 mg/l en aire espirado y se enfrenta a un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial. No se detectaron positivos por consumo de drogas al volante.