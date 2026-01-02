Vilariño recibe 2026 con su travesía a nado

Recibir el nuevo año con la travesía a nado hasta A Pinela de Vilariño ya es casi tan tradicional como despedirlo zampándose las 12 uvas. En la cita de ayer fueron más de medio centenar las personas que se atrevieron a zambullirse en el agua con ese objetivo, aunque algunas menos las que completaron el recorrido. El chaparrón de mediodía, como ya ocurrió otros años, y la gélida temperatura ambiental, unos cuantos grados por debajo de los 15 que registraba el agua, disuadieron a unos pocos, que luego sí se apuntaron a la degustación del habitual caldo que templa los cuerpos y reconforta las almas.

«Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío xa», rezaba la pancarta con la que posaron sobre la arena, a pie de orilla, alrededor de 70 intrépidos participantes en la convocatoria lúdica y reivindicativa que comparten la asociación de vecinos Pedra Amarrada y el colectivo cultural O Ghato. A la demanda sanitaria añaden otras como la mejora de infraestructuras y servicios en esta aldea de O Hío que, como otras que miran a la ría de Aldán, tienen el saneamiento y la eliminación de vertidos contaminantes entre sus prioridades, y la constancia como herramienta de trabajo para conseguirlas.

En consonancia con las fechas navideñas, y con algunos participantes aún sin pasar por cama tras prolongar la Nochevieja, los gorros de Papá Noel o las gafas de bienvenida a 2026 formaron parte de las indumentarias, entre las que primó la piel a la intemperie sobre el neopreno, aunque nadie sucumbió a la meteorología. Eso sí, la marea alta que mantenía oculta la «pinela», la piedra que bautiza la cita, sirvió de argumento a algunos para abreviar su estancia en el agua y agilizar el tránsito hacia A Chabola para degustar el caldo reparador y aderezarlo con unos tragos de vino y otras exquisiteces que repetirán dentro de 365 días.