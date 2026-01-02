Moaña asume la Mancomunidade con el reto de la subida de la basura

Tras dos años de presidencia de la Mancomunidade de O Morrazo, marcados en los últimos meses por los disturbios contra la nueva ordenanza de subida de la tasa de la basura, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) le pasa desde este 1 de enero el testigo de la presidencia a su homóloga en Moaña y compañera de siglas, Leticia Santos, que llevará las riendas del ente supramunicipal a lo largo de estos dos próximos años y con la responsabilidad de sacar adelante la aprobación definitiva de la polémica nueva tasa. Aunque bajo la presidencia de Cangas no se pudo aprobar de forma definitiva la ordenanza en la asamblea del día 23 de diciembre, por problemas de seguridad jurídica en las respuestas a las más de 3.000 alegaciones presentadas, Gestido dejó establecida la hoja de ruta y se acordó un calendario que establece la aprobación definitiva de la ordenanza para el día 6 de febrero y para el día 3 la comisión previa de dictamen.

Leticia Santos asume el cargo de presidenta con la idea de que «no cambie nada respecto a la trayectoria que veníamos llevando las tres alcaldías de Cangas, Moaña y Bueu». Asegura que la intención es sacar la ordenanza y el presupuesto en la primera semana de febrero y seguir en la vía de diálogo. Añade que también es objetivo sacar adelante el nuevo contrato del servicio en este primer trimestre del año con el que «tenemos que dar solución a los problemas que hay en el servicio. Entiende que una vez que se tenga el contrato y la ordenanza actualizada, «hay que seguir trabajando y avanzando para hacer de la Mancomunidade de O Morrazo un referente en la implicación del cuidado medioambiental y de una política de gestión de los residuos basada en los principios del respeto por el medio natural y del mínimo impacto. Por eso la apuesta por el compostaje como el sistema mejor de aprovechamiento de los biorresiduos y en esa línea queremos trabajar».

«Espero que no cambie nada respecto a la trayectoria que teníamos las alcaldías»

Considera que, tras el proceso de aprobación inicial de la ordenanza, «los vecinos se dieron cuenta lo que implica y los costes que tiene deshacerse de los residuos» y quieren aprovechar esa «concienciación social para profundizar en la necesidad de separar, reducir y reciclar mejor de lo que se hacía hasta ahora y ser referente en el país en el aprovechamiento de los residuos». Claro que el camino no será fácil ya que falta lograr esa aprobación definitiva. Los gobiernos liderados por el BNG con sus socios de gobierno del PSOE y de EU, tienen la mayoría en la Mancomunidade, pero la subida de la tasa de la basura sigue teniendo mucha respuesta social entre la hostelería y el comercio y por parte de los grupos políticos del PP, Alternativa dos Veciños y del edil no adscrito de Bueu-

La situación, tras los graves disturbios de la asamblea de aprobación inicial del pasado 23 de octubre, se calmó y se vio en una manifestación el día 22 de diciembre, con poca afluencia de personas. Habría que preguntarse si por la tromba de agua y la coincidencia de las fiestas navideñas, o por las reuniones informativas mantenidas con los sectores.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, deja el cargo de presidenta, tras el sabor amargo de los disturbios en su concello, pero con una valoración de que se trabajó mucho en estos dos años, consciente de la necesidad de que había que sacar adelante una nueva ordenanza «obligatoria para garantizar la viabilidad económica del servicio, cumplir con la normativa vigente y avanzar cara a un sistema más justo y equilibrado». Señala que por «prudencia jurídica» se aplazó a febrero la aprobación definitiva de la tasa y que a partir de este momento comenzará la licitación del nuevo contrato del servicio: «En conjunto, estos dos años permitieron sentar las bases de un nuevo modelo de gestión de los residuos en O Morrazo, más eficiente, más moderno y sostenible, que permite dejar atrás la precariedad actual y ofrecer a los vecinos un servicio a la altura de las necesidades».

Insiste en que, en estos dos últimos años, la Mancomunidade centró los esfuerzos en un trabajo profundo y continuado para modernizar y garantizar la viabilidad del servicio de recogida de residuos. «La hoja de ruta fue clara: preparar con rigor la futura licitación del servicio y mejorar, mientras tanto, la calidad de la prestación actual. En este proceso fue fundamental los distintos contratos de asistencia técnica orientados a la definición del nuevo modelo de gestión». Recuerda el aprobado en diciembre de 2024 de análisis integral del servicio por importe de 13.189 euros, que incluyó el estudio de las rutas, medios materiales, generación de residuos, relaciones laborales y cumplimiento normativo. Posteriormente, en junio de 2024, se formalizó un contrato por importe de 16.577 euros destinado al dimensionamiento del nuevo servicio, análisis de costes y valoración de las diferentes alternativas de gestión posibles. Finalmente, en agosto de 2024 se adjudicó el contrato de asistencia para la redacción de la documentación necesaria para la licitación —pliegos técnicos, administrativos y memoria justificativa— por 17.182 euros, «un proceso complejo que requirió numerosas revisiones y reuniones técnicas».

Paralelamente, añade Gestido, la Mancomunidade fue realizando inversiones directas para mejorar la prestación del servicio mientras se preparaba el nuevo contrato. Entre estos, destaca la compra de tres contenedores estancos de gran capacidad para la planta de transferencia por 107.030,55 euros, así como la compra subvencionada de un vehículo 100 % eléctrico para el servicio por 39.635,36 euros. Se incorporaron seis puntos limpios de proximidad por 34.194,60 euros y material específico para la recogida separada da fracción orgánica, incluyendo contenedores, composteros, aireadores y bolsas compostables, con una inversión conjunta superior a los 80.000 euros.