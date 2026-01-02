Luís Chapela presenta su nuevo poemario, hoy, en los astilleros
Los reformados y rehabilitados astilleros tradicionales de A Seara en Moaña empiezan a llenarse de contenido cultural. Hoy en la antigua carpintería de ribeira de Casqueiro está prevista la presentación del poemario «Marusía», del autor moañés Luís Chapela Bermúdez. Será a las 20.00 horas con la intervención del poeta y de Zalo de Páramos, autor del prólogo del libro. El apartado musical correrá a cargo de Paulino da Seara que tocará el arpa.
