Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en SuizaTarifazo de la AP-9Obras de Vigo en 2026Ayudas por discapacidadEstreno de «Rondallas»
instagramlinkedin

Luís Chapela presenta su nuevo poemario, hoy, en los astilleros

Los reformados y rehabilitados astilleros tradicionales de A Seara en Moaña empiezan a llenarse de contenido cultural. Hoy en la antigua carpintería de ribeira de Casqueiro está prevista la presentación del poemario «Marusía», del autor moañés Luís Chapela Bermúdez. Será a las 20.00 horas con la intervención del poeta y de Zalo de Páramos, autor del prólogo del libro. El apartado musical correrá a cargo de Paulino da Seara que tocará el arpa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents