Sin servicio del barco en Moaña el día 1 y reducido en Cangas
La naviera Nabia informa que no habrá servicio de barco en la línea Moaña-Vigo en el festivo del jueves 1 de enero y hoy tendrá un horario especial. Mar de Ons tendrá barco en Cangas, pero con menos frecuencias el día 1 de Año Nuevo. Habrá barcos desde Cangas a las 09:00 cada hora hasta las 14:00 y desde las 15:00 hasta las 21:00.
