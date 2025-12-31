Sin servicio del barco en Moaña el día 1 y reducido en Cangas

La naviera Nabia informa que no habrá servicio de barco en la línea Moaña-Vigo en el festivo del jueves 1 de enero y hoy tendrá un horario especial. Mar de Ons tendrá barco en Cangas, pero con menos frecuencias el día 1 de Año Nuevo. Habrá barcos desde Cangas a las 09:00 cada hora hasta las 14:00 y desde las 15:00 hasta las 21:00.