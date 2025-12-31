El Sergas licitará en 2026 los lotes desiertos de equipamiento al centro de salud moañés

El Sergas confirma que las obras del nuevo Centro de Salud de Moaña están finalizadas, pendientes únicamente de la acometida pendiente por parte de la empresa municipal del agua, Aqualia. También se recuerda que la Consellería de Sanidade sacó a licitación diferentes contratos para dotar de equipamiento y mobiliario al centro de salud. Además, se licitó un nuevo contrato de limpieza de los centros de salud de Morrazo que incluye la prestación del servicio en el futuro centro, en cuanto se ponga en funcionamiento.

Concretamente, desde la Consellería de Sanidade se licitó un contrato para dotación de equipamiento de los centros de salud de Moaña, Olimpia Valancia, de Vigo y de Abengondo, con 6 lotes, de los cuales 2 quedaron desiertos y otros 4 están en proceso de requerimiento de documentación previo a la adjudicación. Los dos lotes desiertos, que afectan al centro de salud de Moaña, corresponden con el lote 1, de autoclaves sobremesa con mesa, con una inversión estimada de alrededor de 8.400 euros; y el lote 2, radiología intraoral, con una inversión estimada de 3.500 euros. Estos dos lotes, según el Sergas, volverán a licitarse en el año 2026, pudiendo también resolverse por la adjudicación directa, de ser el caso, dado su importe.

Además, desde el área sanitaria de Vigo se licitaron dos expedientes, por una parte el suministro de diverso mobiliario general y de oficina, con destino a los centros de salud de Moaña y Olimpia Valencia, en Vigo, adjudicado en octubre; y el suministro de material clínico y equipamiento sanitario con destino al CIS Olimpia Valencia y al centro de salud de Moaña, también adjudicado en diciembre. Aunque alguno de los lotes adjudicados recogidos en el contrato resultaron desiertos, el material correspondiente ya fue adquirido, según Sanidade, para completar la dotación de los centros.