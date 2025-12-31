Rueda carga contra Sánchez en Cangas y avala al PP de Dolores Hermelo

Están los presidentes autonómicos empeñados en ejercer de oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). Debe ser que eso da méritos en Génova. En esta contienda de Fin de Año le tocó el turno al de Galicia, Alfonso Rueda, que estuvo en Cangas en la comida provincial del PP, en un claro gesto de apoyo a la líder local, Dolores Hermelo, que ejerce como diputada autonómica. Olvidándose de quién autorizó la prórroga del peaje de la autopista AP-9, criticó durante, en los pinchos que se ofrecieron en el Hotel H4, el hecho de que Pedro Sánchez condene a los gallegos a pagar unos peajes de la AP-9 que suben más cada año por la negativa del Gobierno de España a rescatar la infraestructura, igual que se hizo en otros territorios. «Pedro Sánchez despreza Galicia día a día», dijo, al tiempo que calificó de gobierno en descomposición el de Pedro Sánchez. «Prefire facer house tour da Moncloa antes de solucionar o problema da vivenda».

También dejó claro a lo largo del año 2025 de que tanto el PP como el gobierno de la Xunta eran las únicas alternativas fiables, «un goberno estable asentado sobre un partido único», en clara alusión a los problemas que generan gobiernos de coalición.

Alfonso Rueda sabía donde estaba: en el feudo del nacionalismo de la ría de Vigo, donde hay dos alcaldesas y un alcalde del BNG. Recordó que el próximo año hay que comenzar ya a trabajar en las elecciones municipales de 2027, en el que el resultado de las urnas será «o resultado do traballo diario.» Dijo de Dolores Hermelo que su trabajo en la oposición demuestra que está preparada para gobernar Cangas.

Por su parte, el presidente del PP de Pontevedra y de la Diputación, Luis López, agradeció la asistencia al centenar de personas que acudió al pincho. «Demostramos que somos especialistas en arranxar os problemas que nos deixan outros, como en Forcarei e Mondariz, e donde outros poñían sectarismo nós poñemos moito investimento».

Rueda también se refirió al anunció que realizó Pedro Sánchez en medio de la campaña electoral de Extremadura de los bonos transporte, «anuncios baleiros antes de poñer remedio ao mal funcionamento do ferrocarril».

Luis López animó a todos los presentes a seguir en esta línea y a trabajar para hacer posible que el 2026 sea un año trascendental en la trayectoria del partido. «Plantemos a semente das vitorias de 2027».