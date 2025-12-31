El PERTE del ciclo del agua de Cangas trata de mejorar la eficiencia y reducir pérdidas

El Concello de Cangas presenta a los fondos del PERTE un proyecto de un millón de euros para la digitalización del ciclo del agua, recordando que es el único ente municipal de Galicia que gestiona de manera integral y en todo su ámbito territorial el ciclo urbano del agua. El objetivo general del PERTE es la modernización del ciclo del agua y, así, conseguir una mejora en su eficiencia, reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de distribución y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, haciendo que dicho ciclo sea más sostenible y resilente, dando respuesta al mandato de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. En esta convocatoria, a la que opta el Concello de Cangas , busca financiar proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua, abarcando desde la captación, el abastecimiento en alta, distribución, saneamiento y depuración con el objetivo claro de mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía y los diferentes entes públicos y privados involucrado en la diferentes fases del ciclo urbano.

El proyecto para la mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua en Cangas contribuirá a la consecución de los objetivos generales y a los principales retos: dotar al Concello de los instrumentos de planificación estratégica para una mejor gestión de las infraestructuras y servicios de abastecimiento y saneamiento, mejorando así la gobernanza de este ente instrumental en relación con las administraciones consorciadas y los organismo de cuenca, gestionar de manera integrada los recurso hídricos para satisfacer las demandas de agua, favorecer el buen estado y la protección del dominio público hidráulico, favoreciendo el control y reducción de la contaminación y protegiendo la calidad del recurso a largo plazo, aumentar la resilencia del territorio al cambio climático, luchando contra los efectos de las sequías. mejora la eficiencia de los servicios reduciendo pérdidas de agua y alivios de los sistemas de saneamiento y avanzando en la producción de energía para autoconsumo en línea con la nueva normativa europea. sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas e incrementa la transparencia en la gestión del agua en España, así como genera empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología.

Entre las medidas a desarrollar que propone el Concello de Cangas en su proyecto figuran 62 acciones, que engloban las soluciones a diversas necesidades del Concello, tanto en lo que se refiere a estudios de planificación, proyectos de mejora de la eficiencia y digitalización, así como las actuaciones para la mejora de la gestión de información, tanto en la red de abastecimiento como en la red de saneamiento para todo el municipio.

El proyecto habla de identificar el origen de los caudales de infiltración para acometer reparaciones, conocer la carga contaminante que se está vertiendo el alivios y cuantificar su afección. También se considera necesario realizar un estudio de sistemas de abastecimiento autónomos mediante traídas vecinales y captaciones propias vinculadas al Plan de Emergencia por sequía, además de evacuación de fugas estructurales en las conducciones de agua bruta y de agua de consumo.

El gobierno municipal de Cangas sabe de la dificultad que entraña conseguir esta ayuda de los fondos europeos, pero confía en su proyecto, ambicioso y que trata de solventar un problema como el del agua, que en este municipio es de enorme complejidad.

Se instalarán sensores, una red de 20 prelocalizadores de fuga y sondas

El proyecto propone la digitalización de la red de distribución en baja del municipio, para el control de fugas. Se instalará un sensor multiparamétrico de telemedida de la calidad del agua servida. Se instalará un registrador de datos de sectorización con su correspondiente batería para monitorizar permanentemente los caudales que ingresan en cada sector de forma remota. Además, se implantará en la red 20 prelocalizadores de fuga, con el objeto de reducir de forma rápida y eficiente aguas en tuberías a presión de la red, ya que uno de los objetivos es aumentar el rendimiento de la red, reduciendo las pérdidas fiscal, lo que conllevará una disminución de los volúmenes comprados en alta al Concello de Vigo, reduciendo el coste del agua y el volumen trasvasado, lo que hará menos dependiente al sistema de trasvases externos, mejorando la resilencia. También se llevará cabo la digitalización del grupo de presión de Menduiña, con la instalación de un caudalímetro para control de caudales y un traductor de presión para controlarla y automatizar el funcionamiento del grupo de presión.Entre otras medidas que figuran en el proyecto es la que hace referencia a la EDAR de Areamilla. Lo bombeos se monotorizarán con la instalación de caudalímetros de inserción con efecto Doppier. En determinadas EBAR se instalarán un mayor número de sondas para determinar la calidad del agua residual circulante, con el objetivo de detectar vertidos incontrolados. La intención es instalar un controlador de sondas, una sonda de conductividad, una de ph y una de sst.