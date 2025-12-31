Paleta de colores para O Gatañal.
Hay todo un muestrario de colores en la mesa de la arquitecta municipal para elegir el color exacto que va a llevar la fachada del pabellón de O Gatañal. En el proyecto aparece verde; pero el edil de Deportes quiere azul, lógico, en clara sintonía con BM Cangas.
