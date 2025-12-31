Luis Martín acusa al gobierno de incumplir el PEPRI en rúa Estrela

El grupo municipal del PP advierte contradicciones del gobierno local en lo que se refiere al destino de las piedras que se retiraron de la Praza da Estrela y que iban a ser reutilizadas en ella. La obra ya finalizó y esa actuación prevista no se llevó a cabo y sigue acumulada al pie del cementerio municipal. El PP habla de absoluta falta de control, planificación y coherencia del ejecutivo local. Recuerda que, según el proyecto, la piedra retirada debía ser reutilizada y respuesta, combinándola con material nuevo. Los populares aseguran que las piedras que se retiraron son histórica y que están perfectamente numeradas, con un valor patrimonial evidente y su traslado y almacenamiento sin destino definido sigue siendo ilegal y contrario al PEPRI. El concejal Luis Martín recuerda que advirtió en varias ocasiones en el pleno municipal de que las obras en la mencionada plaza eran contrarias al PEPRI. «Hoy sabemos que se pretenden almacenar en A Rúa». El concejal critica el hecho de que las piedras estuvieran amontonadas en Altamira, al pie del cementerio sin ningún tipo de control efectivo y mezcladas con escombros de otras obras. Afirma que el traslado no garantiza su conservación y aprovecha para criticar las obras de la Praza da Estrela. «la zona perdió su encanto e identidad histórica».