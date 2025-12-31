Leticia Santos: «Será o ano da primeira pedra do auditorio e das 10 vivendas sociais»

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) cierra un ejercicio de 2025 en el que considera que se ha reforzado la transformación de la villa: «Conquistamos espazos e melloramois os servizos municipais para atender a quen máis o precisa». Señala que despide un año de hechos importantes, sin perder de vista lo que quedan por lograr, como la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde «que terá que contar co servizo de urxencias». Entre otras cosas pendientes dice que esperan la entrega de los terrenos del castro de Montealegre y mejoras de seguridad por parte de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI).

Una de las primeras cuestiones que abordará la alcaldesa de Moaña en este nuevo año y que es un asunto pendiente reiterado en 2025, incluso con anterioridad, es la solución a las grietas y hundimiento de la avenida José Costa Alonso, en el malecón de la playa de O Con. Recuerda que para el día 21 de enero ya tienen programada la demandada reunión con Costas del Estado, que será por videoconferencia, y espera que «poida traer as solucións que tanto necesitamos na zona de O Con e na finalización do paseo de Seara».

De cara a 2026, la alcaldesa señala que quieren seguir avanzando en la ejecución de los proyectos que los vecinos han priorizado en los consellos vecinales y dice que será el año en el que el Concello «poña a primeira pedra» del auditorio municipal, as 10 vivendas de aluguer social e o arquivo municipal».

El gobierno municipal, integrado por diez ediles del BNG, concluye este año con 3,2 millones de euros en obras finalizadas. La lista arranca con la emblemática obra de rehabilitación de las carpinterías de ribeira de Seara y la mejora de su entorno, con un millón de euros, procedentes del Galp, Diputación y fondos propios. Se destinaron 239.999 euros para la mejora del vial de San Lourenzo a Carballido, financiado a través de la Línea 1 del Plan Máis Provincia 2024; se renovó el saneamiento y se pavimentó la bajada a Torneira, con 245.039 euros, a través de la misma línea de ayudas del Máis Provincia, y con este plan se concluyó la obra de renovación de abastecimiento, saneamiento y pluviales de A Lameira, con 257.637 euros. Moaña pudo sacar adelante la pista de skate park, con cargo a 142.780 euros del Plan Extra de Deportes de la Diputación. Se iniciaron las obras de reforma y cambio de hierba artificial de los dos campos del keniata en los colegios de Reibón y de Seara, que sin embargo no concluyeron en plazo, aunque ya están en vías de finalización para empezar la liga el 10 de enero, con un presupuesto invertido de 408.430 euros.

En este 2025, Moaña siguió volcada en la puesta en valor del yacimiento del Castelo de Meira, con la quinta campaña de trabajos a la que destinó 47.815 euros de fondos propios y sobrepasaron los 400.000 invertidos en la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en la piscina, con una subvención del Centro Superior de Deportes (CSD). En la relación de obras ejecutadas incluyen la mejora del camino de Escarigho, con 49.000 euros y una subvención de fondos de Agader; el convenio para mejorar la nave de deportes náuticos de Tirán con 90.610; el camino escolar de A Guía, con 42.000 e inversiones varias por importe de 219.000 en viales, lavaderos o senderos.

En 2025 se contrataron obras por 1,7 millones de euros, entre las que está el plan de asfaltados, con 190.000 euros; la travesía Entre Os Valos, con 218.546 del Plan Máis Provincia 2025; la mejora de accesibilidad al cementerio de Domaio, con 49.000 o la humanización de San Martiño, en licitación, con 1,2 millones.

Proyectadas para 2026 hay por importe de 1,5 millones. Están la mejora del pabellón de O Rosal, con 197.000 euros; humanización de la rúa Praia de Meira, con 510.858; ampliación del abastecimiento y mejora del vial de A Marrúa, con 239.598; mejora del vial desde Carballido a Costa, por 253.000; humanización del camino escolar seguro de Tirán, con 254.416 y la bajada a A Martinga.