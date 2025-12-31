Domaio prioriza la mejora del campo de fútbol de A Granxa

El Concello de Moaña celebró en Domaio el último de los consellos vecinales para recoger prioridades de los vecinos de cara a elaborar los presupuestos municipales de 2026. S se celebró en el club de jubilados y participaron la alcaldesa, Leticia Santos; y el edil de Obras, Daniel Costas, además del concejal del PP, Alfonso Piñeiro. Por parte de los vecinos estuvieron Monte Faro, CD Domaio, Coral San Pedro, Charaviscas y Poza da Moura. Se priorizó la reforma del campo de fútbol, que ya se va a pedir al III Plan de la Diputación , y desde Monte Faro pidieron la ampliación del vial al campo con una senda peatonal; se informó que se va a ejecutar en enero la mejora de accesibilidad del cementerio, se pidió ampliar el saneamiento en Paradela, trasladar a la AXI arreglos en la PO-551 o dotación de bancos y mejora del campo de fútbol en la zona del puerto de Vigo.