Cuentacuentos ilustrado de Taeger y González

Cuentacuentos ilustrado de Taeger y González | GONZALO NÚÑEZ

Con un público infantil absolutamente entregado, la cuentacuentos Olalla González y el ilustrador Marc Taeger combinaron sus respectivos talentos para ofrecer una nueva sesión de «Debuxos animados na Banda», en una actividad que se desarrolló en las instalaciones del astillero de Purro.

