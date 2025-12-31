La comarca afronta el Fin de Año con mucha fiesta en la calle y refuerzo policial

Llega el último día del año y la comarca se prepara para afrontar la despedida de 2025 y también una de las noches más especiales y más largas, sin predicción de lluvia hasta el jueves-, por lo que se vivirá más en la calle. Las policías municipales han previsto un refuerzo de las patrullas.

En el caso de Cangas, en donde las fiestas se concentrarán en la zona de la movida de la avenida de Marín, habrá dos patrullas por la noche —con dos mandos y dos policías— y en el turno de mañana con otras dos, pero se va a solapar una de la noche, por lo que las horas más complicadas, tal y como señala el jefe de la Policía, Anxo Gallego, estarán cubiertas con tres patrullas, y a partir de las 08:30, ya quedarán dos. En la Policía no disponen de una relación de locales con fiestas, tan sólo en el Concello se ha recibido autorización de ampliación de horario para el chocolate con churros en un local junto al centro de salud; y para una actuación musical también de mañana en un local en Méndez Núñez. El Hotel Hollywood ha organizado fiesta con «Clandestino» que forma parte de un especial de Nochevieja que ya empieza a las 12:30 del mediodía con un show de precampanadas vermouth con Jony Maez. La moda del tardeo de Nochevieja también se vive en este hotel con el dj Michi, a las 18:30 horas.

En Cangas, habrá pasacalles de Tromentelo a mediodía, se correrá la San Silvestre a partir de las 16:00 horas por las calles del centro y en Eirado do Señal está prevista una sesión de tarde con Dj.

En Moaña, el jefe de la Policía, Manuel García, señala que igualmente se doblará la patrulla y habrá dos con un total de cuatro agentes para controlar una noche que tendrá su centro de reunión en la carpa del paseo en donde está prevista una fiesta de Fin de Año, a partir de las 01:00, con el Dj Luismi Bermúdez. Protección Civil va a reforzar también su presencia ante la previsión de fiestas en al menos cuatro locales y botellón en el paseo. Para esta noche, la ley permite abrir dos horas más que el horario habitual, aunque es difícil poner el punto y final.

El Concello de Moaña también tiene previstas las Prebadaladas de Fin de Año para los más pequeños, a las 11:00 en la Praza do Concello, con música, animación, maquillaje y sorteos.

Bueu repetirá la fórmula de los últimos años con una doble despedida de año para pequeños y mayores, ambas en la carpa instalada en As Lagoas. Para los primeros habrá unas «Badaladas miúdas» que en este caso tendrán un carácter solidario con Palestina, y que estarán amenizadas por Peter Punk. Será a las 11.30 horas. Para los segundos la cita será a partir de la 1 de la madrugada, con una fiesta de Añonuevo que contará con la animación musical del grupo Distrito 7.

Habrá quien opte por una forma distinta de acabar el año, a bordo de los barcos que cubren el transporte de ría que parten de Vigo a Cíes y celebración especial en la isla.