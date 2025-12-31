Cangas despide 2025 con una San Silvestre multitudinaria y de solidaridad desbordante

Cangas despide el año 2025 con una multitudinaria San Silvestre. Multitudinaria y, sobre todo, de una solidaridad desbordante. Más de 1.600 personas tomaron la salida a primera hora de la tarde de este miércoles para completar los 4,2 kilómetros del nuevo trazado de esta prueba, ya fuese a la carrera o en una caminata. El único requisito para participar era donar un kilo de alimentos no perecederos para el Comedor Social de Cangas y muchas de las personas participantes superaron de largo esa cantidad, por lo que con toda seguridad se superaron los 2.000 kilos.

La popular San Silvestre de Cangas, organizada por el Club Atletismo Morrazo, cumple ya doce años y en esta ocasión estrenaba un nuevo recorrido. Un itinerario prácticamente llano y con mayores facilidades para organizar el dispositivo de seguridad y control de tráfico. La salida y la meta estaba situada al lado de la plaza de abastos y desde allí los participantes se dirigieron en primer lugar hacia el Concello de Cangas, que rodearon a través de la explanada de las naves de Ojea, y luego pusieron rumbo a la antigua fábrica de Massó. Allí dieron vuelta para regresar al ayuntamiento y finalmente completar una última recta hasta el mercado.

La alegría, el buen humor y las ganas de hacer deporte para hacerle un hueco en el estómago a la copiosa cena de Fin de Año fueron la nota predominante entre la multitud de participantes. No faltaron disfraces navideños de Papá Noel y algunos otros más curiosos, como un grupo de camareros a la carrera... con la bandeja bien pegada a la mano. La San Silvestre de Cangas es también una cita con un marcado carácter familiar, con padres y madres empujando el carrito de los más pequeños o completando el recorrido en patinete... Pero no de los eléctricos, sino de esos a los que hay que darle, y mucho, a la pierna. Un largo y colorido pelotón en el que también destacaba un grupo disfrazado de renos y que tiraban de un carrito en el que iba una Mamá Noel.

Esta carrera no tiene carácter competitivo, pero también es justo reconocer al ganador. La primera persona en cruzar la línea de meta fue el moañés Manuel Gondar con un tiempo de 13 minutos y 10 segundos. En todo caso, a todas las personas participantes al llegar a la meta les esperaba un chocolate bien caliente y alimento para recuperar fuerzas gracias a la donación de múltiples comercios de Cangas. Porque en la San Silvestre canguesa la victoria es colectiva y se llama solidaridad.