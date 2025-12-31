Bueu medita adelantar fondos del Plan +Provincia 2027 para sufragar su parte en la reforma de Pazos Fontenla

«Una absoluta prioridad, una obra necesaria, demandada e inaplazable». Así califica el gobierno local de Bueu el proyecto de reurbanización y humanización de la calle Pazos Fontenla, y, en base a ello, ya se ha puesto a realizar los primeros movimientos para completar la financiación necesaria para ejecutarla. Una vez la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras ha comprometido su colaboración, el Concello de Bueu ha puesto encima de la mesa la posibilidad de acometer su parte a través de los fondos no solo del Plan +Provincia 2026 sino también del correspondiente a 2027.

La fórmula es posible gracias a la modificación normativa llevada a cabo por la Diputación de Pontevedra, que permitirá a los municipios anticipar el dinero de la línea de inversiones del 2027. Y esa opción es vista con muy buenos ojos por parte del ejecutivo de Félix Juncal, que asume que tendrá que realizar un importante desembolso para llevar a cabo una de las obras consideradas más estratégicas de los últimos tiempos, con un presupuesto de 3,1 millones que, en su primera fase, se quedará en los 2.383.000 euros.

Decisión similar con la piscina

«Esa oportunidad de poder recurrir a los fondos de la línea 1 de 2027 de forma anticipada formará parte del análisis del gobierno local, ya que nuestra prioridad desde el primer momento es la de poder ejecutar cuanto antes esta obra», argumenta el alcalde buenense, Félix Juncal. La idea que se maneja es la de no agotar los fondos de un ejercicio, sino distribuir esa aportación municipal para Pazos Fontenla en los dos planes. De este modo, quedarían fondos suficientes para afrontar otras iniciativas tanto en 2026 como en 2027.

No será la primera vez que Bueu se acoja a una medida de estas características. Cuando se acometió la construcción de la piscina ya se adoptó una decisión similar con el entonces llamado Plan Concellos. Lo que parece muy claro es que la reforma de Pazos Fontenla condicionará el resto de iniciativas. «Ha sido siempre nuestra prioridad. Hemos trabajado mucho para buscar esa complicidad con la Xunta de Galicia y una vez tenemos ese compromiso firme, estamos en condiciones de asegurar nuestra parte de la financiación», señala el regidor buenense.

La monetarización de terrenos en Castiñeiras, otra opción

El deseo de Juncal es ahora el poder concretar en las primeras semanas de 2026 la aportación definitiva de la consellería dirigida por María Martínez Allegue y formalizar la firma del convenio. «De inmediato», señala el alcalde de Bueu, «se entraría en la fase de licitación». La idea no es otra que trabajar en un horizonte en el que la adjudicación del proyecto se haría después del próximo verano, al igual que la entrada de las máquinas en el vial, toda vez que la magnitud de las tareas y el carácter de Bueu como destino turístico estival, aconsejarían dejar para después el arranque de las actuaciones. En esta primera fase se actuaría en la renovación de todos los servicios y en los acabados en superficie, dejando las cuestiones más «estéticas» para las fases posteriores. En la segunda se afrontaría la renovación de la iluminación y en la tercera la dotación de árboles y mobiliario en todo el ámbito que abarca el plan de actuación.

La decisión sobre adelantar la recepción de los fondos del Plan +Provincia 2027 todavía no está tomada y dependerá de las diferentes posibilidades que pueda abrir el concello en los primeros meses del año. En este sentido, el gobierno local está trabajando en la monetarización de los aprovechamientos urbanísticos de los que dispone en el polígono empresarial de Castiñeiras. «Ahí disponemos de terrenos dentro del Patrimonio Municipal do Solo que nos darían recursos para afrontar actuaciones de estas características», razona Juncal.