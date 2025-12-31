Más de 1.500 personas en Galicia están en el Registro de excluidas del juego

Los locales de juego, incluyendo como tales casinos, bingos y salones con ruletas, vuelven a estar en el punto de mira tras la denuncia de un vecino ludópata de Bueu que asegura que, en uno de estos establecimientos, ubicado en Vigo, no se le exigió presentar el obligado Documento Nacional de Identidad (DNI) para comprobar si tenía o no permitido el acceso. En su caso no podía entrar al estar inscrito de forma voluntaria en el Registro de personas excluidas del juego de Galicia, una herramienta de la Xunta dentro de la Ley que regula el juego en la comunidad, y que por esta razón tuvo las puertas abiertas y en sola tarde de esta semana perdió 9.500 euros en la ruleta. El propio afectado, que asegura que acudió a este local unas seis veces en los últimos treses en una recaída de su ludopatía y en donde comprobó que había también menores, llamó a la Policía Local para que le desalojaran y quedara constancia de que el local había incumplido la norma de exigirle el DNI para acceder. De haberlo hecho y como inscrito en el Registro, hubiera saltado la alarma de prohibido acceso.

Desde la Consellería de Facenda, que es la que tiene en la actualidad las competencias en materia de juego en Galicia y controlan el Registro, confirman que hay inscritas 1.564 personas, que lo piden de forma voluntaria. Añaden respecto a la polémica desatada por este vecino de Bueu, que los establecimientos de juego están obligados a disponer de un sistema de control de acceso que permita la comprobación de los requisitos y condiciones de admisión por parte de las personas que desean entrar, para determinar que no son menores de edad y que no se encuentran inscritas en el Registro de personas excluidas de acceso al juego de Galicia.

Hasta 1.565 personas están anotadas de forma voluntaria en este registro, lo que da idea del problema de la ludopatía en Galicia. De este total, la mayor parte son de la provincia de A Coruña, con 882 personas; 447 son de la provincia de Pontevedra; 146 pertenecen a la provincia de Ourense y 62 de la de Lugo.

Respecto al sistema de control en los locales, desde la consellería señalan que el personal que realiza esta función «debe contar cunha habilitación específica, previa obtención dun certificado acreditativo de superar o curso correspondente expedido pola Academia Galega de Seguridade Pública». Añade que el sistema de control debe estar operativo en cada entrada del establecimiento y que la consulta al Registro de personas excluidas se realiza a través de un sistema informático, mediante un mecanismo de conexión e interoperabilidad, que permite disponer de la información actualizada de las personas inscritas.

Desde la consellería confirman que esta obligación de identificación, respetando lo dispuesto en la normativa de protección de datos, se aplica en casinos, bingos y tiendas de apuestas y que en el caso de los salones de juego «poden facelo voluntariamente, pero non lles será esixible ata outubro de 2026, consonte o previsto no réxime transitorio establecido na Lei 3/20023, de 4 de xullo, reguladora dos xogos de Galicia”.

Respecto a esto, el presidente de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja), Juan Lamas, asegura que esto no es así porque los salones de juego con ruletas electrónicas (máquinas tipo b recreativas con premio) especial) sí están obligados a hacer el control de acceso, como asegura el vecino de Bueu, y reconoce que desde esta asociación, con sede en Vigo y que presta asistencia y rehabilitación a personas con adicción al juego, llevan años diciendo que estos controles son «insuficientes». Aclara que sólo los salones con máquinas tragaperras no están obligados al control de acceso.

Apoyan las medidas que trajo la nueva ley del Juego de 2023, que incluyó estos controles, pero dice que aun así no llegan, ya que dependen del sector humano y de que no haya puertas, como en el local denunciado, de tres metros de ancho en donde no hay personal efectivo para ese control. Alertan del peligro de juego que hay para menores. Aseguran que hay inspecciones, incluso una brigada del juego dentro de la Policía Autonómica que asegura que hay inspecciones, pero desde Agaja lo ponen en duda, incluso el mensaje que traslada la patronal de las empresas de juego, asociadas en Ageo (Asociación Galega de Empresas Operadoras) de que “en 1.500 inspecciones no se detectaron anomalías”. Su anterior presidente Serafín Portas —ahora la preside Víctor Mato— defendía el sector avalado con los últimos datos de la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta correspondientes a mayo de 2021, en los que de 743 inspecciones realizadas (694 en hostelería y 49 en locales de juego) no hubo incidencias con menores. Demostraba para el expresidente de la patronal que no había un problema con el juego. La Xunta creó al amparo de la nueva ley de 2023 acaba de crear un Observatorio Galego do Xogo para hacer un seguimiento del sector por el momento, sin datos.