Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI

Prefiere mantenerse en el anonimato, pero este vecino de Bueu, empresario de 34 años y ludópata, quiere denunciar públicamente lo que él ha pasado y está ocurriendo en un salón de juegos en Vigo, en donde asegura que no piden el Documento Nacional de Identidad (DNI) para entrar a la zona de ruletas y de máquinas tragaperras, a la que accedió y en la tarde del lunes perdió 9.500 euros.

El hombre asegura que llegó a llamar a la Policía Local de Vigo, consciente de que estaba recayendo en la ludopatía, para que le retiraran de allí y que se levantara un atestado de que el local estaba incumpliendo la legislación ya que no pedía el DNI para poder entrar. De exigirle el documento, no hubiera podido entrar.

Explica que lleva tres años con terapia e inscrito de forma voluntaria en el Registro de personas excluidas de acceso al juego de Galicia para que se le impida la entrada a los salones de juego cuando le vuelve la tentación, como persona enferma y quiere jugar.

Reconoce que con este registro a él no le dejan entrar en los salones de juegos, salvo en este, donde probó a acceder por la proximidad con la casa de un familiar y donde comprobó que no le pedían el documento de identidad y había entrada libre. Asegura que en tres meses acudió en 6 o 7 ocasiones, en las que no siempre perdió. Había veces que ganaba 1.000, 4.000 o hasta 20.000 euros, «pero el problema que lo que ganaba lo invertía en volver a jugar, es algo sin control». Por eso que el lunes, cuando vio que perdía 9.500 euros -la facturación del mes de su empresa- optó por llamar a la Policía, que se personó en el local con dos vehículos y provocó mucho revuelo.

Este vecino asegura que hay que hacer algo con estos locales que no hacen control de acceso y donde, asegura, incluso vio a menores jugar y en alguna ocasión echarles de la sala. El salón de juegos tiene una zona de bingo en donde comprobó que si se le pedía de forma automática el DNI y enseguida salta la alerta roja de que tiene prohibido el acceso. No pasa así con la otra sala de la ruleta y de tragaperras, por eso quiso que quedara constancia con la Policía.

Cree que no va a poder recuperar el dinero perdido, pero quiere que se ponga remedio a esta situación para que otras personas enfermas como él no sigan jugando: «El tema es que yo no podía estar allí dentro y como yo, otras muchas personas». Reconoce que saca fuerza de voluntad de donde sea para curarse de la ludopatía, que acude a terapia en la Asociación Gallega de Jugadores de Azar (Agaja), en Vigo, aunque reconoce que en los últimos tres meses ha sufrido una recaída: «Pero soy un toro y hasta me ayudo con el móvil con tres alarmas que me dice que aguante, que tenga fuerza y me felicita».

Añade que hay mucho por hacer contra el juego, que se publicita en todos lados, incluso con influencer y en la televisión: «Es una locura».En su caso empezó a jugar «por tontería» y no se dio cuenta que empezó el problema hasta cuando empezaron las sudoraciones «y ya no era jugar para ganar, sino jugar por jugar».