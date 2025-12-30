Las piedras de la Praza da Estrela se trasladarán a las instalaciones de A Rúa
Cangas
Ya se sabe a donde van a ir a parar las piedras que se retiraron de la obra de la Praza da Estrela y que se iban a reutilizar en la misma, algo que no se hizo. Su destino son las instalaciones que el Concello de Cangas tiene en A Rúa, donde está la sede del Grupo de Emergencias y Protección Civil, además de las dependencias donde se imparte los distintos cursos de las escuelas taller que se conceden. El Concello niega que objetivo final vaya a ser el punto limpio. También dice el gobierno local que el escombro de obra que se sumó a la acumulación de las citadas piedras en el parking público de Altamira, al pie del cementerio, terminará siendo triturado por la empresa que lo depositó allí con permiso municipal.
