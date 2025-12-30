Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña cambiará con el III Plan Diputación la hierba del Domaio

Cangas reformará el keniata y Bueu las pistas do Xistro e iluminará el Beluso y la piscina

La alcaldesa, ediles y directivos en el campo del Domaio. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

La Diputación ultima el plazo para que los Concellos de menos de 50.000 habitantes puedan adherirse al III Plan de Infraestructuras Deportivas, dotado con 8 millones de euros. El plazo acaba el 5 de enero. Moaña incluye en el plan el cambio de hierba del campo de Domaio, con una ayuda de 197.000 euros sobre el proyecto de 490.000. Cangas, la reforma de los campos del Keniata y Bueu las pistas do Xistro, renovación de iluminación del campo de Beluso y la ilumianción exterior de la piscina.

