A Illa dos Ratos recorre la comarca con casi 150 rutas

La Asociación A Illa dos Ratos cerrará el presente año con un total de 141 rutas -divertidas y didácticas para valorar los recursos turísticos-, realizadas en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu en las que han participado más de 4.000 personas.Y arrancará el año 2026 con el triple hito de cumplir una década, sumar 1.000 rutas en estos 10 años y superar la barrera de los 30.000 participantes. Desde 2016, cuando se pusieron en marcha, A Illa dos Ratos ha alcanzado la cifra global de 911 rutas realizadas y también ha participado en otras actividades como la conmemoración histórica de «A Defensa da Vila- María Soliña», en donde se realizatron dos con una asistencia de 81 personas; y las actividades de animación para toda la familia, en las que participaron más de 200 personas.

Por Concellos, en el programa “Descubre Moaña 2025”, llevado a cabo en colaboración con el Concello, los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir algunos de los lugares más interesantes y con más historia de Moaña a través de 13 rutas diferentes, como «La Moaña marinera», «Canteras del litoral de Moaña», «San Martiño», «Sendero de la Fraga «, « La Torre de Meira ”, “ Intermareal de Tirán ”, “ Mujeres de la historia de Moaña ”, “ Sendero de Rialdarca ”, “ Literaria – El último barco ”, “A Poza da Moura de Domaio «, «Historia de las calles de Moaña», «Sendero del río del Barranco do Faro» o la gran novedad de este año, “El mar de Meira: de la pesca tradicional a las traineras”.

Como en ocasiones anteriores, las cifras de asistencia volvieron a ser excepcionales. En las 56 rutas realizadas en la localidad, de las que 13 fueron con diferentes centros educativos de nuestro entorno, en las que participaron 376 personas, asistieron un total 1.514 personas, lo que supone una media de 27,04. Las rutas más repetidas en esta ocasión fueron “Intermareal de Tirán” (9) y “A Moaña mariñeira” (8).

Por lo que respecta a Cangas, bajo el título «Cangas en ruta», llevado a cabo igualmente con el apoyo del Concello, destacaron grandes clásicos como «Massó, el sentir de un pueblo», «Cangas 1617, A defensa da Vila», «O Facho, guardián milenario» o «Aldán, un condado al lado del mar «, pero también se estrenaron las rutas “Las esculturas de Cangas” y “Las tierras de Coiro, arte y cultura”, todas ellos con impresionantes datos de asistencia. A las 74 rutas realizadas, de las que 23 fueron con diferentes centros educativos en las que participaron 682 alumnos y alumnas, asistieron un total de 2.225 personas, lo que supone una media de 30,07. Por último, en el programa “RECOÑECER BUEU 2025”, la gran novedad de este año que ahora termina, tras un intenso trabajo de preparación previa, A Illa dos Ratos pudo ofrecer en colaboración con el Concello de Bueu, un total de 5 rutas diferentes: “Massó, el origen“, “Mujeres de la historia de Bueu“, “Senda litoral de Bueu I: de la playa de Beluso a Tulla”, “Ermelo, la cuna del Morrazo” e “Intermareal de Agrelo”. La iniciativa tuvo una gran acogida y se realizaron un total de 11 rutas, dos de ellas con centros educativos, en las que participaron un total de 460 personas, lo que representa 41,82 de media.