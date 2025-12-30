El gobierno de Cangas prepara un borrador de presupuestos 2026

Ahora que finaliza el año, que la tensión política está en retroceso, el gobierno local de Cangas piensa en unos nuevos presupuestos para el año próximo. El municipio se administró en el 2025 con unos presupuestos prorrogados, pero con el margen de haber sido confeccionados para este supuesto, lo que permitió maniobra con algo más de holgura al gobierno local.

La intención del gobierno local es confeccionar un borrador, sobre el que trabaja ya el tesorero municipal, con el propósito de presentarlo a la oposición municipal y así abrir un proceso de diálogo encaminado a tener proyecto económico para el 2026 y poder ajustar mejor los gastos y los ingresos. El propósito es hacerlo cuanto antes y permitir que la oposición presente sus propuesta y estudiarlas conjuntamente, porque es a Cangas a quien más le interesa tener unos presupuestos que no esté prorrogados por un segundo año.

Ayer estaba el ejemplo del BNG en A Coruña, que sin estar conforme con los presupuestos, como así lo dijo públicamente, decidió que por el bien de los ciudadanos permitían que los presupuestos de la ciudad se aprobaran. Aquí, el gobierno local también espera que exista altura de miras en el Partido Popular y en Alternativa dos Veciños. No obstante, el tripartito se esforzará en preparar unos presupuestos que puedan ser apoyados por la oposición. También anuncia que será receptivo a la hora de incluir propuestas de la oposición en el presupuesto para 2026.

Ahora mismo, el PP no está por la labor de echar una mano al gobierno en nada. Su política es distanciarse cada vez más y dejar sin armas a un gobierno que, como se sabe, está en minoría, que necesita un voto para obtenerla.

En el año 2024, Alternativa dos Veciños se abstuvo en la votación y eso hizo que la corporación municipal pudiera aprobar el presupuesto, que superaba en poco los 19 millones de euros. En la actualidad, en otros muchos temas parece tener un frente común con el Partido Popular, pero es difícil de prever si volvería a permitir que se aprobaran los presupuestos de 2026, sobre todo cuando es año preelectoral y hay mucho en juego.