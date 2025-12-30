La directiva de vecinos de Tirán se despide tras cinco años

La Asociación de vecinos de Tirán, en Moaña, celebró una nueva edición de su tradicional jornada de Navidad, en la que se presentó el número 42 de la revista «O Pegho», que es una referencia en la vida social, cultural e histórica de la parroquia, y que reunió una amplia representación vecinal en un acto que remató con un brindis de Navidad.

Plano mostradocomo el más antiguo de la parroquia. | / Fdv

Este número de la revista supone también algo muy especial en la trayectoria de la asociación ya que la junta directiva se despide tras cinco años de trabajo y dijo que lo hacía «con gratitude, orgullo e satisfacción», destacando su compromiso y el legado del antecesor en la presidencia, el fallecido Paco Ferreira. La directiva la integran Ana María Germade, como presidenta; Gerardo Martínez Juncal, como vicepresidente; María Masaguer Otero, como secretaria; Gabriel Ferral en el cargo de tesorero; María López González, como vocal de Cultura y Luis Chapela Bermúdez, Iria Fervenza Chapela, Consuelo Costas Parcero, Alicia Rúa Pena y Elsa Fervenza Chapela, como vocales.

En el acto destacaron la necesidad de un relevo para la asociación y que se incorpore gente joven que se atreva con esta responsabilidad. Por el momento, no hay fecha para la convocatoria de las elecciones, que se decidirá una vez que pasen las fiestas navideñas.

En este número de la revista, la directiva recuerda el esfuerzo colectivo invertido en acciones sociales, culturales y ambientales que contribuyeron a mejorar Tirán y a fortalecer la participación ciudadana.

En el acto intervinieron autores de reportajes que incluye la presente edición de la revista como Eloy Martínez Soto, autor de «Cando Tirán respondeu a corenta preguntas: retrato dunha parroquia mariñeira arredor de 1752», en el que analiza la realidad económica y social de la parroquia a partir del Catastro de Ensenada. Martínez difundió el plano más antiguo conocido de la parroquia, que data de 1754.

Juan Alonso Piñeiro intervino para hablar del trampeo de la avispa velutina y del avance del proyecto del parque Forestal de Os Remedios, que debía desarrollarse a través de la cesión de terrenos de los propietarios en un proceso que se inició pero que está paralizado por la Secretaría del Concello que no ve con buenos ojos esos acuerdos de cesiones y no admite más parcelas cedidas.

Por su parte, Amable Santos recitó algunos de los versos publicados en la revista y otros colaboradores destacaron el valor del trabajo voluntario y la memoria colectiva de la parroquia.

La música estuvo a cargo de María Faltri.